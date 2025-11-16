ネクスコ東日本は１４日、逆走による死傷事故が発生したり、逆走が起きやすい構造になったりしている「重点対策箇所」について、今後講じる対策の実施計画を公表した。

県内では、東北自動車道の黒磯板室インターチェンジ（ＩＣ）（那須塩原市）、北関東自動車道の佐野田沼ＩＣ（佐野市）の２か所で対策が行われる。（八幡大輝）

重点対策箇所は、高速道路での逆走事故が相次いでいることを受け、国土交通省が指定したもの。全国に１８９か所あり、県内では４月に１４人が死傷する逆走多重事故の起点となった黒磯板室ＩＣと、昨年８月に栃木市内の東北道で発生した逆走事故の起点となった佐野田沼ＩＣの２か所が指定されている。

黒磯板室ＩＣは料金所から本線合流までの区間が県道のため、ネクスコが県と共同で対策をとっている。逆走が始まった上り線側の接続路に、逆走車に強い衝撃を与える段差「ウェッジハンプ」と、ドライバーに逆走を知らせる「プレッシャーウォール」を今年度中に設置する。また、逆走車にのみ強い衝撃を与える「路面埋め込み型ブレード」についても、現在全国で唯一設置されている広島県内の１か所における効果を検証した上で設置を検討するという。

一方、佐野田沼ＩＣでは、逆走車が料金所の出口レーンから誤って進入したことから、料金所から一般道接続部までの区間にウェッジハンプを設置する。このほか、逆走方向のみから文字やイラストが見える路面表示などを施す。今年度から順次対策を実施し、２０２８年度までに完了する予定だ。