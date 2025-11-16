【ベレン＝西原寛人、鬼頭朋子】ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の会場周辺で１５日、気候変動対策の強化やアマゾンの熱帯雨林の保全などを訴える大規模なデモが行われた。

アマゾン地域で暮らす先住民や環境活動家らが参加し、「森を破壊するな」などと訴えた。

民族衣装を着た先住民らのデモ隊は、森林伐採のほか、化石燃料や金の採掘に伴う環境破壊などアマゾン地域の開発に抗議の声を上げた。「森を守れ」「石油開発反対」などと書かれたプラカードを掲げ、会場周辺の約４・５キロ・メートルを２時間以上かけて練り歩いた。

取材に応じたアマゾン川の支流タパジョス川の流域に住む先住民のニルソン・トゥピナンパさん（６３）は「部外者の侵入で私たちの森は破壊され、川は違法な金の採掘で傷つけられている。ＣＯＰ３０を通じて世界に知ってもらいたい」と訴えた。

主催した環境ＮＧＯによれば、デモ参加者は約５万人。大勢の市民が、歌ったり踊ったりしながら行進するデモ隊の見物に駆けつけ、街は歓声に包まれた。

会場周辺のデモ活動は、ＣＯＰの風物詩とされてきた。しかし、過去３回の開催国だったエジプト、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、アゼルバイジャンは自由な抗議活動に制約があって実施できず、今回は４年ぶりの開催となった。