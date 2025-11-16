salut！「福袋」予約販売スタート！　

写真拡大

　インテリア雑貨ブランド「salut！（サリュ）」は、11月17日（月）12時00分から、毎年大人気の福袋を、公式オンラインサイトで予約販売開始する。

【写真】おしゃれで便利！　各福袋の詳細

■各福袋ごとに異なるバイヤーが企画

　今回オンライン限定で発売される2026年福袋は、メインアイテムを含め合計3点の商品がセットになったお得な全4種類。

　「5000円福袋」は2種類が用意され、便利なサイドテーブルが入ったタイプと、ディスプレイに使える折りたたみラックが入ったタイプから選べる。

　また、おうち時間にぴったりなブレッドボックスが入った「4000円福袋」や、デッドスペースを有効活用できるマルチラックが入った「3000円福袋」もそろう。

　なお、予約期間は11月17日（月）〜12月21日（日）までで、売り切れ次第終了。配送は2026年1月2日（金）着予定だ。