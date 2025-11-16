「ライスとアンダーソンがリードしている」実力者揃いのイングランド代表、指揮官が２ボランチの人選に言及「非常に良いコンビ」
人選に手応えを感じているようだ。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、北中米ワールドカップの欧州予選でここまで７戦全勝と安定した強さを見せ、グループKで首位に立っている。すでに本大会出場が決定している状況で、注目されているのは、４−２−３−１システムにおける２ボランチのポジション争いだ。
トゥヘル監督は、予選第５節のアンドラ戦以降、公式戦５試合連続でデクラン・ライス（アーセナル）とエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）のコンビを起用している。
直近の予選第９節セルビア代表戦（２−０）には、代表キャップ数88を誇る35歳ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）や所属クラブで鎌田大地とボランチを組むアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）、そして代表復帰を果たしたジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）など中盤の実力者がメンバー入りしていたが、指揮官はいつも通りの２人を先発させた。
英衛星放送「Sky Sports」の取材に応じたトゥヘル監督は「現状ではライスとアンダーソンが（ポジション争いで）リードしている。彼らは非常に良いコンビで、お互いを上手く補完し合っている」と語っている。
また、スポーツ専門サイト『VAVEL』の英国版は、指揮官の人選をこう評した。
「EURO2024に出場したイングランド代表が抱えた課題の一つは、世界屈指のミッドフィルダーであるライスにふさわしいパートナーを見つけられなかったことだ。ライスはボックス・トゥ・ボックスの役割を担うことで、ボールキャリーと守備の両面においてチームに貢献し、自身の実力を存分に発揮する。トゥヘル監督は彼をアンダーソンと組ませ、彼にボックス・トゥ・ボックスとしての役割を明確に与えた。この起用はライスの持ち味を最大限に引き出すことになった」
現地メディアは納得の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
