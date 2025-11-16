「準決勝では国立競技場で負けた記憶がない」町田の黒田監督がFC東京との死闘後に明かした“勝負運”【天皇杯】
2025年11月16日、FC町田ゼルビアが国立競技場で開催された天皇杯準決勝でFC東京に２−０と完封勝利。90分間では決着がつかず、延長戦に突入すると、103分、林幸多郎のループ弾で先制し、その６分後に相馬勇紀のクロスに合わせたオ・セフンのゴールでダメを押した。
町田の黒田剛監督にとって、国立競技場は青森山田高時代に数多くの勝利を掴んだ場所でもある。実際、試合後の会見で、黒田監督は次のように話していた。
「新国立競技場では青森山田時代に何度も戦った場所で、カップ戦の準決勝ではここで負けた記憶はありません。その記憶を携えて、今日、選手たちを送り出したところもあります。いっぱい勝たせてもらった競技場のひとつでもあるので、その勝負運を選手たちにも乗り移らせて、決勝戦も戦いたいです」
決勝の相手はヴィッセル神戸。11月22日の決勝も“縁起の良い”国立競技場が舞台となる。黒田監督の“勝負運”が町田にタイトルをもたらすファクターとなるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
