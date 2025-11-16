好角家で知られるタレント・山根千佳（29）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。現地で観戦した大相撲九州場所について投稿した。

「大相撲九州場所現地観戦へ」と始めた山根は、「九州場所は博多港が近く風も気持ちがよく、空気も美味しくて、気温もちょうどいい！」「ご当地力士への応援もかなり熱い大好きな場所」などと、福岡国際センターで行われている九州場所を紹介した。

また「今場所は1日のみの現地ということで、贅沢に溜席で見ていたら、お友達の @saki.sumo さんがマス席から写真を撮ってくれました(取組中ではありません)Xで好評だったのでInstagramにも」と、お茶目な投稿で、観戦した姿の写真も掲載した。

一際、目立つ美貌もあり、山根が訪れると毎回ネットがざわめくほど、相撲ファンの間では有名な好角家。今回の九州場所でも度々、ネットで「かわいい」と声が出ていた。

そんな山根は「幸せすぎる1日」として「大の里関が強すぎる！とんでもない圧力で前に出る横綱の迫力を間近で見ることが出来て最高だったーー！！」と相変わらずの相撲愛を吐露。

さらに「2025年も去年に引き続き、東京・大阪・名古屋・福岡と大相撲全場所制覇できました！！！ロンドン公演にも行くことができて、初海外旅行にもチャレンジ出来ました。これで悔いなく年が越せそうです笑」と“快挙”も報告し、「会場で声をかけてくださった皆さん、本当に本当に嬉しかったです。改めてありがとうございました」とファンに感謝を伝えていた。