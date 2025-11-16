「ソフトボール・ダイヤモンドシリーズ・決勝、トヨタ４−２ビックカメラ高崎」（１６日、ジャイアンツタウンスタジアム）

ビックカメラ高崎は、０−４の七回に２点を返したが、力及ばす敗戦となった。２戦連続で先発した上野由岐子投手（４３）は、４回１／３を投げ４失点だった。「今日の試合は４失点した自分の責任を感じている。最後の試合を任せてもらえる信頼に応えるのが選手の仕事。その期待に応えられなかった悔しさがある」と悔やんだ。

０−０の三回だ。先頭から連打を浴び、いきなり無死二、三塁とすると、続く石川に中前２点適時打を許し先制点を献上。さらに０−２の五回には、先頭を四球で歩かせると、なおも１死二塁から４番・山田に２ランを被弾。ここで降板となった。

今年で４３歳。実業団に入ってからは２５年が経つ。来季については「来シーズンは今自分の感情がこの後どう動くかに委ねている。来シーズン、ユニホームを着ているかどうかは、今の自分には分からない」とした。ただ、「ソフトボールが好きだという気持ちは変わらないし、みんなの期待に応えられる選手でいたい思いはある。自分の心としっかり相談しながら決めたい」と語った。