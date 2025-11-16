あすは、北日本や日本海側では雨や雪の範囲が広がるでしょう。午後になると北海道では雪へと変わっていき、吹雪く所もありそうです。全国的に北よりの風が強まって、特に北日本では大荒れとなるでしょう。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりそうです。

朝の最低気温はけさより高く、関東から西は10℃以上の所もあるでしょう。最高気温は北日本を中心にきょうより低く、札幌は7℃予想でも日中はさらに気温が下がっていきそうです。東北南部や東日本、西日本では20℃近くまで上がりますが、午後は北風が冷たく感じられるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 7℃ 釧路：12℃

青森 ：11℃ 盛岡：12℃

仙台 ：20℃ 新潟：19℃

長野 ：18℃ 金沢：20℃

名古屋：20℃ 東京：21℃

大阪 ：20℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：20℃

高知 ：24℃ 福岡：20℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

週間予報です。水曜日にかけて日本海側では雨や雪が降りやすく、東日本や西日本の山沿いでも積雪のおそれがあります。関東から西の太平洋側は晴れ間がありますが、火曜日ごろはにわか雨の可能性があります。

週の中ごろは各地で気温が低くなり、12月中旬並みの寒さになる所もあるでしょう。関東から西も、朝の気温は5℃くらいまで下がる見込みです。