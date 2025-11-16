≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜さん、落合希来里さん、蟹沢萌子さん、河口夏音さん、川中子奈月心さん、櫻井ももさん、菅波美玲さん、鈴木瞳美さん、谷崎早耶さん、冨田菜々風さん、永田詩央里さん、本田珠由記さんが、11thシングル「排他的ファイター」の発売記念スペシャルリリースイベントに登場。

【写真を見る】【 ≠ME（ノイミー）】 新曲『排他的ファイター』を海老名駅前で初パフォーマンス 鈴木瞳美「新たな私たちの魅力を皆さんにお届け」

神奈川・海老名西口中心広場にて、新曲「排他的ファイター」を初披露し、駆け付けた約3000人のファンからは熱狂的な歓声が上がりました。





蟹沢さんは“MVも公開されて、たくさん見ていただき嬉しいですし、コメントも見ています！これからも好きなポイントとか見ていただけたらいいなと思います”とアピール。





冨田さんは“新曲の「排他的ファイター」を初披露ということで、すごいドキドキしてたんですけど、皆さんに楽しんでいただけるようなパフォーマンスをお届けできたんじゃないかな？って思います”と、自信を覗かせました。



鈴木さんは“前曲の「モブノデレラ」とはまたガラッと雰囲気が変わった11枚目シングルということで、新たな私たちの魅力も皆さんにお届けできるよう精一杯頑張ります！”と、意気込みを語りました。







本イベントでは、新曲「排他的ファイター」のほか、「神様の言うとーり！」、「す、好きじゃない！」、「最強のラブソング」、「はにかみショート」、「まほろばアスタリスク」の全6曲を披露しました。









【担当：芸能情報ステーション】