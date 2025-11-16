■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦 スケートアメリカ（日本時間16日、ニューヨーク州レイクプラシッド）

女子シングル、ショートプログラム（SP）では渡辺倫果（23、三和建装／法大）が自己ベストを更新する74.35点で首位につけた。

渡辺は演技冒頭からトリプルアクセル（3回転半）を軽やかに着氷。続く3回転ルッツと3回転トウループのコンビネーションジャンプは、トウループが回転不足により減点。プログラム後半では、3回転ループを成功させると安定感のあるスピン、ステップで得点を伸ばした。演技終了後は両手でガッツポーズし、笑顔を見せた渡辺。首位発進で翌17日に行われるフリースケーティング（FS）に挑む。

2位につけるのは25年世界選手権金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）。73.73点で渡辺とはわずか0.62点差に迫る得点をマークした。日本勢では今季限りで引退を表明している樋口新葉（24、ノエビア）が60.12点で8位、吉田陽菜（20、木下アカデミー）は57.22点で10位だった。

【女子シングルSP結果】

1位）渡辺倫果 74.35点

2位）アリサ・リウ 73.73点

3位）ララ ナキ・ガットマン 69.69点

8位）樋口新葉 60.12点

10位）吉田陽菜 57.22点

