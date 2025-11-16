第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）の登録馬が１１月１６日、発表された。今年の登録頭数は１９頭で、フルゲートは１８頭。サンストックトンが除外対象となっている。

ドバイ・シーマクラシックを制した昨年の日本ダービー馬のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）と、２着だったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が、舞台を東京に移して再対決となる。カランダガンは１３日に発表された「ロンジン・ワールド・ベストホースランキング」で今年トップのレーティング１３０ポンドを獲得しており、「世界ランク１位」の称号を掲げて日本に乗り込んでくる。

凱旋門賞で１４着だったクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）、天皇賞・秋で８着のタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）も登録。３世代の日本ダービー馬がエントリーした。

天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）、昨年２着同着のシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）、ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）も登録し、豪華メンバーによる対決となる。

以下、登録馬。

アドマイヤテラ

カランダガン

クロワデュノール

コスモキュランダ

サンライズアース

ジャスティンパレス

シュトルーヴェ

シンエンペラー

セイウンハーデス

タスティエーラ

ダノンデサイル

ダノンベルーガ

ディープモンスター

ドゥレッツァ

ブレイディヴェーグ

ホウオウビスケッツ

マスカレードボール

ヨーホーレイク

※除外対象 サンストックトン