¡¡À¼Í¥¤ÎÅÄÃæ¤·¤ª¤ê¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝÀ¼Í¥°éÀ®¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè£±£´²ó¹ñºÝÀ¼Í¥¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØÀ¼Í¥º²¡Ù¡×¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±¤¸¤¯£Í£Ã¤òÃ´Åö¤·¤¿À¼Í¥¡¦ÀÐÀî¸÷ÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç£±£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁí¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô£±Ëü£³£°£°£°¿Í¤ò¿ô¤¨¤ëÃæ¹âÀ¸¸þ¤±À¼Í¥¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¿³ºº°÷¤ÏÀ¼Í¥¤Î¿åÅçÍµ¡¢ÁÒÅÄ²íÀ¤¤é¤¬Ì³¤á¡¢Âç²ñ¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÀÐÀî¤ÈÅÄÃæ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Âè£·²óÂç²ñ¤Ç¹â¹»£³Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£ÀìÌçÅª¤Ê²»³ÚÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ç¤â¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦±éµ»¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿§¡¹¤È·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤¯¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤«¤é¤«¡È´Å³ú¤ß¡É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤Î¿È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¼Í¥¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡È¿Í´Ö´Ñ»¡¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÁ´¤Æ¤¬±éµ»¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ®ÊÛ¡£Îã¤¨¤Ðµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦ºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾ï¤Ë»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤¦¤¨¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø°Ìò¤ÎËâ²¦ÍÍ¡Ù¤ò±é¤¸¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È°ú¤½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í¥½¨¾Þ¤ÏÌÚ¸¶Ì´ºÚ¤µ¤ó¡¢¥Á¥å¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÏÃæÂ¼²ÂãÈ¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÊüÁ÷¼¼¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£