ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢¤¬¤ó·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£±£°Æüº§¡×¤ÎÉ×¸«¼é¤ë¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥¦¥£¥Ã¥°»Ñ¤ÇÉ¸½à¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×ÀÀâ¤¯
¡¡£²£´Ç¯£¸·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£³£Á¤ÎÆÃ¼ì·¿Æý¤¬¤ó¡Ö¿»½á¡Ê¤·¤ó¤¸¤å¤ó¡ËÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¥×¥é¥¶¡×¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤ä¤Þ¤Á¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤òÂ³¤±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¬¤ó¤ÈÀï¤¦´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤é¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡ÖÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤ëÆý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÈÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉ¸½à¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢¼ç¼£°å¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÊý¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ª´«¤á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¡É¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¡Ö£µ£°Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥ê¡×¤Ê¤É¤¬ÂçÎÌ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î½õ¸ÀÄÌ¤ê¡¢ÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤ÊÌ±´ÖÎÅË¡¤ËÍê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡Â¦¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ°Ê³°¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢°ìÀÚ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¸½àÎÅË¡¤Ç¤¬¤ó¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ê½Ñ¤Ç±¦¤ÎÆýË¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ·ú¼ê½Ñ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤ÎºÇ¸åÊý¤Ë¤Ï£µ·î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ£±£°Æü¤Ç·ëº§¤·¤¿£·ºÐ¾å¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ç¡Ø¡ÊºÆ·ú¼ê½Ñ¤Ï¡ËÍ×¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢À¤·Ñ¤«¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Îµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¶»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤¬²£Ä¹¤Ç¸ª¤Ò¤â¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¥¥¿¥¤¥×¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢É×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Ç²Æì¤Î³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¤À¡£°ìÊý¤Çº£¸å¡¢ºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥ó¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¤·Ñ¤µ¤ó¤ÈÅìµþ¤«¤é¼Ö¤ÇÂçºå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤áÌ¾¸Å²°¤Ç¡ÈÅÓÃæ²¼¼Ö¡É¤·¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¿·´´Àþ¤ÇÂçºåÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ±¤¬¡Ö¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Î¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ò£µ¡¢£¶¼ïÎà»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿ÍÌÓ¤Î°Â¤¤¤â¤Î¡£¼ã¤¤½÷À£²¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£º£¸å¤ÏÆýË¼¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÀ½ºî¤·¡¢ÍèÇ¯£²·î¤«¤éÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖÂà±¡¤¹¤ë»þ¤Ë¡ÊºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿Ä¶Ì¾¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÁÐÊý¸þ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£