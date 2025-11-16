由薫が10月22日、ドラマ『推しの殺人』主題歌にして新曲「The rose」をデジタルリリースした。同ドラマは原作が第22回『このミステリーがすごい！』大賞・文庫グランプリを受賞したもの。その原作小説とドラマ脚本を由薫自身が読み込んで、“美しさとはどういうものか？”をテーマに制作された書き下ろし楽曲が「The rose」だ。

「星月夜」(ドラマ『星降る夜に』主題歌)、「Sunshade」(ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌)など、これまで担当した数々のドラマ主題歌が高い評価を得てきた由薫だが、とりわけ今回、彼女が真正面から向き合ったのは音楽家としての自分自身。「楽曲を作る中で、自分自身のなかにあった、トゲトゲとした静かな怒りのような気持ちと向き合うチャンスをいただいたなと思います」とは「The rose」制作に関する由薫のコメントだ。前回のBARKSインタビューで、「今年のテーマは“見つめる”」だと語っていた由薫は、より鋭く自身の心の深部に潜り、その奥にある闇やマグマと対峙することで、この楽曲に残酷さと希望を見たようだ。「The rose」には混乱のなかで、それでも静かに咲く美しさがある。

邦楽や洋楽といったカテゴライズすら超越したメロディラインを中核としたサウンドについて、血の通ったバラードにするべく川口大輔に依頼したというアレンジについて、そして現在の自身について、じっくり語ってもらったインタビューをお届けしたい。

■私はもともと暗い人間だし

■こういう曲があったっていい

──この夏は8月から9月にかけて弾き語りツアー＜UTAU＞で各地を回ってきました。東名阪ツアー＜YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”＞ファイナルのアンコールで＜UTAU＞開催が発表されましたが、デビュー後、初の弾き語りツアーが、なぜこのタイミングだったのですか。

由薫：これまでバンド形式でのワンマンライブを何回かやってきたんですけど、特にデビューしてからは、“ひとり長尺をやるライブってやっていなかったな”と思ったんです。ちょうど＜UTAU＞ツアーの前の時期は、いろんなことを考えたり、自分と向き合う時間でもあって。そういうなかで、普段のライブではバンドの皆さんがすごく上手いから自分も進化している気分になるけど、じゃあ全部の皮を剥いでひとりになったとき、自分はどういう表現をするんだろうと思ったんです。

──観客と一対一で鼓動を伝えるような親密な距離感というか。

由薫：はい。あとは、弾き語りだと身軽にいろんな場所を回れますしね。今回のツアーでは教会とか講堂、カフェとかいろんな会場でライブをしたんですけど、お客さんと近い距離で会えるのも、今の時期にすごく大事なことかなと思って。弾き語りは個人間の対話みたいな感覚があるので、そういう距離感でみんなの顔を見たり、会いたかったという思いもありました。

──会場によっては生の声でも届くようなところもあったり、歌やギターの響きなども楽しめたようですね。

由薫：音の響きは、各会場で全然違って面白かったですね。ライブハウスは、いろんな音が反響し合わないように設計されていますけど、＜UTAU＞ツアーで回った会場は響きがすごく良かったんです。窓がたくさんある会場もあって、ライブ前には太陽光が入ってきたり、夜になったら星空が見えたり。車が道を通る音とかも聞こえたりする。そういう外とのつながりがあるのが、新鮮でした。

──前回のBARKSインタビューで、今年のテーマは“見つめる”だと話していました。それが、この弾き語りツアーにも反映された感じですか。

由薫：そうですね。同じ＜UTAU＞ツアーのなかでも、毎回場の空気が本当に違うんです。会場によってお客さんの空気が違ったり、それに合わせて私も曲や話す内容を変えたり。“ここのお客さんはじっくり聴きたいタイプだな”とか、“こここのお客さんは盛り上がりたいんだな”っていうことに対応していきたい気持ちも芽生えました。同時に、自分で空気を作る難しさにも直面しているんですけど、そういうところに向き合えたのも弾き語りツアーならではだったなと思います。毎公演何かしらの勉強があるので、自分の経験値を上げていくことができたのかなと思ってます。

──お客さんの様子を見ながら、その場で曲を変えることもあるんですね。

由薫：途中からそうするようになりました。ツアーの最初のほうはガチガチにセットリストを決めていたんですけど、少しずつ変えたりすることもできるようになって。即興でちょっと歌ったりとかもするようになったり。新しいことをやってみましたね。

──充実した弾き語りツアーを経て、10月22日にはニューシングル「The rose」がリリースされました。この曲は、10月から放送がスタートした読売テレビ・日本テレビ系木曜プライナイト『推しの殺人』の主題歌でもありますが、制作としてはどのように着手していきましたか。

由薫：「The rose」は、先ほどお話した自分と向き合う期間…“見つめる”というテーマのなかで、弾き語りツアーもそうでしたけど、“自分ひとりで曲を作る”というのもそうで。

──デビュー以来コライトでの制作も多かったので、自分ひとりでどういうものができるか曲を作っていきたいという話を、前回のインタビューでもお話されていました。「The rose」はまさにその一環なんですね。

由薫：そうですね。これまでは、“この期間に曲を作って、リリースはここで”という予定が先に決まっている状態での曲作りが多かったんです。だけど今回は、自発的に、自分から何が生まれるのかを見つめて作っていく期間になったんです。そこでいくつかデモができて、そのなかの1曲がこの「The rose」で。ちょうどメロディとかが思い浮かんできている状態のときに、今回のドラマのお話をいただいたんですね。そこからドラマのために歌詞とかを書く、というような順番でした。

──自分のなかから何が生まれるのかを見つめながら作るパーソナルなところから、ドラマ主題歌としても聴かせる曲にするにあたっては、テーマの擦り合わせなどもありましたか？

由薫：そもそもこの「The rose」は、自分でデモをたくさん作ろうといろいろとやっていくなかで、はじめは結構戦略的に考えながら作っていたんです。たとえば、“これはいいメロディラインだな”とか、“曲の展開の豊かさを出そう”とか、“世の中で流行っている曲やみんなが求めているものって何だろう”とか。ただ、そういうことを考えすぎてしまって、段々と心がトゲトゲしてきて……。“もういい！ 私はもともと暗い人間だし。世の中が求めているものをやっている人たちはたくさんいるから、こういう曲があったっていいじゃない？”って気持ちで作ったメロディラインが、「The rose」なんです。ドラマ主題歌にはなりましたけど、ドラマの曲っぽいかというと、自分としてはそうだとも思っていなくて。ちょっと暗いし、もともとがアンチテーゼ的な気持ちで作っていた曲ですね。

──その内省的な面や精神は、そのまま大事にしたかったんですね。

由薫：ドラマの原作や脚本を読んでいくなかで、『推しの殺人』にもアンチテーゼ的なものを感じたんです。アイドルグループの3人が殺人を犯してしまって、それでもアイドルとして成功することを目指していくという話なんですけど。搾取されることや華やかさの裏にある苦しさ、女性としての生き方みたいなものを問う作品で、美しさと残酷さ、美しさとグロさの表裏一体感が描かれているんです。そういうところが曲を作ったときの感情というか、作品として美しいものを作ろうとしすぎたときに、自分の内にトゲトゲとした気持ちが生まれてきた感覚と似ているなと思って。この「The rose」では、綺麗事とかじゃなくて、暗く、ちょっと残酷な感じの部分も描きたいなと思ったんです。

──その心に芽生えていったトゲトゲとした気持ちというのが、バラというイメージに通じていったんですか。

由薫：私がバラと聞いて思い浮かぶのは、プロポーズでのバラなんです。大量のバラの花束を抱えてプロポーズをしている動画とかを見て、バラって愛を伝えるものなんだなって。だけど、愛を伝えるという役目を終えたら、捨てられて終わりという。それに、「いくらでも代わりがいるんだよ」という言葉に直面する人も多いと思うんですけど、会社にいてもそうだと思いますし、音楽シーンにもたくさんのアーティストさんがいるし。美しいバラも、プロポーズのときの花束のように、どれがどれだかひと束になったら個性がなくなるじゃないですか。バラという花自体の個性はあるけど、まとめられちゃうとどれでもいいっていう、そのバラのほうに感情移入してしまって（笑）。

──なるほど。

由薫：だから、自分の選択は自分でしたいって思ったんです。美しさって、誰かが決めるものなのかな？って思っていたんですけど、『推しの殺人』を読んで、ボロボロになっても守りたいものや愛したいものがあるという、そういう美しさが存在するんだなって。そういう意味での美しさを自分で選び取るじゃないですけど。誰かが決めたものに当てはまるのではなくて、自分の気持ちとかプライドをもちたいという、そういう芯の通った曲になったかなと思っています。

■自分の武器だと思っているのが声だったり

■英語と日本語、洋楽と邦楽の縛りがないこと

──「“もういい！ 私はもともと暗い人間だし。世の中が求めているものをやっている人たちはたくさんいるから、こういう曲があったっていいじゃない？”って気持ちで作ったメロディライン」とのことですが、そのメロディラインがとても美しい。J-POPでも洋楽でもない、由薫さん独自のもので。自分から自然に出たものがこの曲では大事にされているんだろうなと思いました。前回の＜YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”>のSEにポエトリーリーディングのパートがありましたが、まさに詩を詠むような雰囲気、自由さで歌っている感じを受けました。

由薫：シンガーソングライターっぽいというか、弾き語りっぽいというか、そういう印象は意識しましたね。

──頭で考えていたものを一旦取っ払って、今、素直に出てくるものに従う感じですか？

由薫：そうですね。私は結構、自分で自分を型にはめてしまうことが多いんです。定期的にそれを壊して、抜け出したい気持ちが出てくるんですけど（笑）。「The rose」はそのひとつのきっかけかもしれないです。ピアノに自分の胸の内を打ち明ける気持ちで書いていったら、このメロディができたみたいな感じでした。

──そのようにして生まれた曲をどう聴かせていくか、由薫さんのなかでアレンジのイメージなどもありましたか。

由薫：「The rose」は今回、川口大輔さんがアレンジをしてくださったんです。世の中の人に一番聴いてもらえている自分の曲が「星月夜」で。どうしてこの曲がこんなに聴いてもらえるのか、いろいろと考えたりもしたんですね。そもそも私自身バラードが好きで、それが「由薫の声に合っている」と言われることも少なくなくて。「The rose」は血の通ったバラードのアレンジにしたくて、川口さんにお願いをしようとなったんです。お願いするにあたっては、自分の今の状態から話をしましたね。「私は生き残るために、この音楽業界のどこかに穴を開けなければいけないんです」って（笑）。

──ここにきて強い気持ちが出てきましたね。

由薫：戦うための自分の武器だと思っているのが、声であったり、英語と日本語、洋楽と邦楽の縛りがないことだったり、そういうことをこの曲を通して伝えたいという感じです。だからアレンジも、「J-POPでも洋楽でもありながら、そのどちらでもない感じがいいな」とか、「ダイナミックさがほしいです」というようなお話をしたり。どちらかというと、「今こういう姿勢で音楽をやっています」という話もしましたね。自分としても納得のいく曲ができたので、そこを川口さんに汲み取っていただけました。

──ピアノを基調としたシンプルさと、音が重なっていく重厚感とのダイナミックなコントラストがありますが、同時にストリングスの深く豊かな低音が柔らかに歌を包んでいる感じも印象的で。濃密な世界観が味わえる曲だと思います。サウンドのムードや質感など、特にリファレンスにしたものはありましたか？

由薫：洋楽では結構、暗いことを暗いままに歌うアーティストがいるので、そういう雰囲気の暗いけどなんか聴いてしまう曲をリファレンスとしてお送りしました。あまりいい話にしたくはなかったんですよね。

──ちなみに、「The rose」というタイトルではベッド・ミドラーの歌った楽曲も有名ですよね。あの曲もピアノがとても美しい曲でしたが、曲の存在はご存知でしたか？

由薫：聴き馴染みのあった曲だったんですけど、実はあの曲のタイトルが「The Rose」だとは思っていなかったんです（笑）。でもどこか共通点を感じなくもなくて、面白いなと思いました。

──先ほど暗いという言葉が出ましたが、この曲ではどっぷりと暗さに浸るというよりも、どこか少し光が差してる感覚もありますね。それはどういったところから来るものだと思いますか。

由薫：そうですね、もともと曲を作った段階では“暗いまま終わってやる”っていう気持ちだったんですけど。ドラマの影響もあって、混乱のなかで、それでも静かに咲く美しさみたいなことをイメージするようになったんです。誰かのため、何かのためっていうのが一筋の希望になっているのかなって思います。最初は“君”という存在が一切出てこないイメージだったんですけど、物語を読んで、“君”が出てくることが光になるんじゃないかなと思って。

──ドラマという作品があったからこそ、その感覚も芽生えたんですね。

由薫：それは間違いないですね。ドラマの内容がなかったら、真っ暗なままで終わらせてやろうと思っていました（笑）。

■まさに自分の現状に

■穴を開けるきっかけになる曲

──今は自分が書きたいもの、自分の心に従って曲を作っているようですが、感触はどうですか。作り方なども変わってきたなという感じはありますか？

由薫：これまで必死に曲を書いていたときは、“書くものがないな”と思っていたんです。今は、“書くものってたくさんあるな”って。ひとつ大きく変化したのが、iPhoneにジャーナルというアプリがデフォルトで入っていて、なんだろう？と思って開いたら日記が書けるようなもので。

──Apple純正の日記アプリのようですね。

由薫：そこに、自分の心のボックスみたいな感じで、何か感情が湧いたときにポンポン投入するようにしていたんです。後でそれを開いたときに、“これっていくらでも曲にできる宝庫だな”と思って。以前のインタビューでも言ったかもしれないですけど、曲が書けないとか、書くことに対してプレッシャーを感じていたり、悩みが多かった時期は、“心の泉が湧かなくなっちゃった”って本気で思っていたんです。今はそういうアプリが助けになったりとか、(ふたつのノートを取り出して)今はツアーのセットリストとか、そのときの感情を書く大きなノートと、自分の人生について書く小さなノートのふたつも持ち歩いていて。

──いろんなことをいろんなところに書き留めるようにしてるんですね。

由薫：書くことで、自分とうまく対話ができたり、自分を見つめて考える時間にもなったんですね。そういうなかにたくさん卵が転がっているなって思えて。今は、曲を書くことに対してポジティヴになれているんです。しかも「The rose」も、自分で作ったデモのなかからできたもので、スタッフの方も「いい！」と言ってくれているし、自分でも納得する仕上がりにできた。暗い曲だけど、自分にとってはそれこそ希望のようなポジションでもあります。まさに自分の現状にひとつ、穴を開けるきっかけになる曲かなって思っているので。これからの曲も楽しみにしていてほしいなって思うんです。

──ここからの曲もまた楽しみです。歌や音楽って、日常の些細なことを歌ってもいいんだなっていう気持ちになれた感じもあるんですか？

由薫：そうですね。“人のためだったら書けるけれど、自分自身で歌う曲ってなると、何も書きたいことがないな”って感じてたことが一時期あったんですけど。そんなことはない、と気づいたし。自分の心のいろんなタイミングで、ちゃんと点を打つ作業ができはじめているのかなって思います。それでこういう気持ちになったっていう。自分ではプレーンでフラットな人間だと思っていたし、ずっと同じ気持ちで生きてきていると勝手に思ってましたけど、振り返ると、全然そんなことなかったんだなって。自分のことを知った気になっちゃダメだなと思いました（笑）。思いがけないものがあるっていうことは、思いがけない自分がいたっていう証拠だし。いろんな方法で自分と向き合う、その方法のひとつがこのノートで。そういうことでいろんな変化があるんだなって思ってます。

──今年のテーマである“見つめる”が、ちゃんと軸になっていますね。

由薫：まさか、こんなに目標を体現する期間になるとは思ってませんでしたけどね（笑）。

取材・文◎吉羽さおり

撮影◎TOYO

■デジタルシングル「The rose」

※ドラマ『推しの殺人』主題歌

2025年10月22日(水)配信開始

配信リンク：https://lnk.to/yu-ka_the-rose

▼ドラマ『推しの殺人』

放送日時：2025年10月2日(木)スタート

毎週木曜日よる11:59〜0:54 ※全13話

放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット ※30局 ※プラチナイト枠

キャスト：田辺桃子、横田真悠、林芽亜里

原作：遠藤かたる 『推しの殺人』(宝島社文庫)

※『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリ受賞

・公式HP：https://www.ytv.co.jp/oshisatsu/

・公式X：@oshisatsu_ytv

・公式Instagram：@oshisatsu_ytv

