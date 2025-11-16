元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。番組出演にあたり、仲が良い人気お笑いタレントから怒られたことを明かす場面があった。

VTRでは57年にわたり通っているという米ハワイを訪れた。来年1月に還暦を迎える心境などを告白し、「嫌なこととか煩わしいことを経験しないと、自由って感覚の中にある幸福感は絶対に得られないようにできてるんで。つまり、そこを避けたら全然面白くないわけですよ、人生」などと力説した。

「こうやって（真面目に）しゃべってるのも嫌なんだよね。本当嫌だ」と一茂。「こういう話したくないんですよ。しかも俺の話をもしかしたら『アナザースカイ』の視聴者の皆さま、聞いてたりするわけでしょう」と続けた。

さらに「ここ来る前に、出川哲（朗）ちゃんに説教されて来たんだよ」とぶっちゃけ。

「一茂さんね、『アナザースカイ』はみんな出たいんだよ。だから一茂さんね、撮影日3日開けてくださいよ」と言われたと回顧。「俺は撮影20分強のVTR作るのに、3日あげたこと1度もない」と返したが「いやダメだ、あげなきゃダメだ」と言い張られたとした。

「哲ちゃんに怒られて来た」と笑いながら話した。