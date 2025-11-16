ÄÔ´õÈþ¡Ö18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Æ¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¡©¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄó¸À¡Ö¹â¹»À¸¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ªÀµ·î¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÇ¯Ëö¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿ÄÔ¡£¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤â¡¢ËèÇ¯Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¿Æ¤«¤é¤¢¤²¤ë¤Î¤«¤¢¤²¤Ê¤¤¤«ÌäÂê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´õ¶õ¤¬À®¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤Ê¤Î¡©18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Æ¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¼ÁÌä¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡¢Â©»Ò¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤«ÌäÂê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡È¿Æ¤«¤é¤â¡É¤¢¤²¤ë¤Î¤«ÌäÂê¡¢¤³¤ìÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ï³ØÀ¸¤Ê¤é¤¢¤²¤ë¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ê¤é18ºÐ¤Ç¤â¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¢¤²¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¹â3¤Þ¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¤Ï20ºÐ¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤Ï27¤Ç¤¹¤¬¤ªÇ¯¶ÌÌã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ª¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ªÇ¯¶Ì¡¢Î¾Êý¶¦¤Ë³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£