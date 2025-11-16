指原莉乃（32）がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が16日、神奈川県・海老名駅西口中心広場で、11thシングル「排他的ファイター」の発売記念スペシャルリリースイベントを行った。

≠MEが関東圏でリリースイベントを行うのは、2024年8月31日以来。25年4月に埼玉県・イオンレイクタウンで開催が予定されていたが、来場者の暴行トラブルが原因で、当日に急きょ中止となっていた。この日は、混乱なくイベントが進行した。

ステージでは、1曲目に「排他的ファイター」を初めてファンの前でパフォーマンスした。クールな表情で歌うダンスナンバー。キレのあるダンスで、ファンを魅了した。

グループのリーダー蟹沢萌子（26）は会場を見渡し、「私たちはノイミーと覚えていただけたらうれしいです」とあいさつ。「いつも応援してくださる皆さん、『排他的ファイター』、初披露させていただいたんですけど、いかがでしたか〜？」と投げかけ、集まった約3000人のファンから大きな歓声を受けた。

ミュージックビデオ（MV）も既に公開されており、「MVをたくさん見ていただけてうれしいですし、コメントも見ていますので、ぜひこれからもいっぱい好きなポイントなど見ていただけたらなと思います」と呼びかけた。

「神様の言うとーり！」「まほろばアスタリスク」など全7曲を披露した。鈴木瞳美（24）は「たくさんのファンの皆さんに見守られながら初披露を無事終えられてほっとしているんですけど、前作の『モブノデレラ』とはまたガラっと雰囲気が変わって、新たな魅力をお届けできるように精いっぱいがんばります」と意気込んだ。

伸びやかな歌声が特徴の冨田菜々風（25）は「新曲初披露ということですごくドキドキしていたんですけど、皆さんに楽しんでいただけるようなパフォーマンスをお届けできたんじゃないかなと思います。11枚目シングル、これからよろしくお願いします！」と笑顔を見せた。