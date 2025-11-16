乃木坂46池田瑛紗（てれさ＝23）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。在学中の現役の東京芸大生でありながら大食いでもあることを生放送でアピールした。

池田は番組初登場。番組レギュラーの細野敦弁護士が乃木坂46の大ファンで、自ら進んで池田の紹介をした。「てれさ」は本名でニックネームが「テレパン」。東京芸大には2年浪人して23年に入学していることなどが紹介され、細野氏は「テレパンは乃木坂46の5期生なんですけれども、8万7000人ぐらいの応募の中から選ばれた11人で、8000倍の確率を通り抜けてきた」と説明。さらに「乃木坂46に入ったあとで、東大より合格が難しいという東京芸大に入ってしまったという、二刀流の大谷翔平さんか、テレパンか、という」と池田を持ち上げた。

そして細野氏は「ただね、大食いがね…このビジュアルでわからないですけど、たこ焼き大好き」と言及。池田は「乃木坂に入って初めて大阪のたこ焼きを食べまして、東京と全然違うんですね。飲みものよりも飲みものというか、気がついたらなくなっていて、本当においしいんですよ。もう感動しました」と大阪のたこ焼きのおいしさを強調した。

さらに「いっぱい食べちゃいましたね。大阪から東京戻るときの新幹線で気付いたらいただいたたこ焼き全部食べちゃって…8×8だったんですよ」と8個入り8箱を完食したことを報告した。