篠山竜青が12得点9アシストEFF29の大活躍…川崎が今季ホーム初勝利で連敗脱出に成功

11月16日、B1リーグ第11節GAME2が各地で行われ、川崎ブレイブサンダースがホームのとどろきアリーナで茨城ロボッツと対戦した。試合は終盤までもつれる接戦となったが、攻守にわたりチームをけん引したキャプテン篠山竜青の活躍もあり、川崎が80－74で勝利。泥沼の7連敗を脱出し、ファン待望の今シーズンホーム初勝利を飾った。

試合は序盤から川崎ペースで進む。第1クォーターには野本建吾が約2分間で7得点を挙げるなど躍動し、チームとしても30－16と大きくリードを奪うことに成功。第2クォーターには茨城の猛反撃を受けるも、40－32と8点リードで前半を終えた。

第3クォーターにはドゥシャン・リスティッチが10得点を挙げるなどして再び突き放し、66－54と12点差で最終クォーターへ。しかし、勝利への執念を見せる茨城に終盤猛追を許し、試合時間残り16秒には小島元基のフリースローで76－73と3点差に迫られることに。それでも最後は野本建吾と篠山が勝負どころのフリースローを冷静に沈め、川崎が貴重な勝利を掴み取った。

川崎はリスティッチが19得点10リバウンド、山内ジャヘル琉人が15得点をマーク。さらに、篠山は12得点4リバウンド9アシスト3スティールを記録し、両チームトップのEFF29を記録した。

■試合結果



川崎ブレイブサンダース 80－74 茨城ロボッツ



川崎｜30｜10｜26｜14｜＝80



茨城｜16｜16｜22｜20｜＝74

【動画】川崎ブレイブサンダース 今季ホーム初勝利の瞬間