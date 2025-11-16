湘南乃風が11月15日に兵庫・阪神甲子園球場でワンマンライブ＜湘南乃風 熱唱甲子園＞を開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。

＜湘南乃風 熱唱甲子園＞は、2013年、2023年に神奈川・横浜スタジアム公演を成功させた湘南乃風にとって関西では初となるスタジアムワンマンライブ。湘南乃風が今年コラボレーションした新しい学校のリーダーズ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEからボーカルのRIKUと吉野北人、浜田雅功らも参加し、生粋の阪神タイガースファンであるメンバーの若旦那が切望していた夢の大舞台に、全国から3万人が集まった。

開演前から、湘南乃風のセレクターを担うThe BK SoundがアッパーなサウンドとともにMONGOL800のKIYOSAKUから預かった熱い歌のエールのダブを届け、マーチングバンドによる演奏で満員御礼の会場の期待値はさらに急上昇。炎の特効もろとも1曲目の「SHOW TIME」からせきを切ったように盛り上がり、「Joker」では早くも甲子園を埋め尽くしたタオルが回る。その圧巻の景色を前に若旦那が「今日は無礼講だぞ、周りに関係なく踊れよ！」とあおり、RED RICEは「最高の舞台、甲子園にやっと立てたよ。これからもぶっ倒れるまでお前らの心に向けて歌い続けるぞ！」と宣言。曲を重ねるごとにオーディエンスの熱量は上がる一方だ。

中盤には「選手交代のお知らせをいたします」とウグイス嬢のアナウンスが入り、新しい学校のリーダーズが登場。ライブ初披露となった「青春永遠」に観客も大興奮で、その後も愛に満ちた「我楽多」や「夢物語」で見る者を勇気づけ、日も落ちつつあるタイミングで歌われた名曲「純恋歌」では、スマホのライトがきらめく中、4人がグラウンドに降り熱唱するハイライトが生まれた。

続いて、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKUと吉野北人が客席をかき分け、センターステージへ。体調不良のため惜しくも出演キャンセルとなった川村壱馬の分まで、「自由への大脱走 〜Running Running Running〜 feat. 湘南乃風」で熱狂の渦を巻き起こす。同日にEXILEの福岡公演があるにも関わらず駆け付けた2人に闘魂を注入された湘南乃風は、よりライブ映えするハイボルテージなナンバーを連発する。

そしてHAN-KUNが、「一つの夢に向かって突っ走ってきた俺らの家族がいたから、このステージに立てたんだと思う」と若旦那に語り掛ける。大の虎党であった若旦那の父親が残した言葉は、「タイガースはお前に任せた。サトテル（＝佐藤輝明）は頼んだ（笑）」（若旦那）。「ここに立ってるのを見せたかった。親父、見てるかー！ 俺にはこんな素敵な仲間がいるぞー！」と叫ぶ若旦那に、HAN-KUNが「全員で手を上げよう、空に向かって」とささげた「恋時雨」には、甲子園が大きな感動に包まれた。

ライブも終盤となった頃、「まだまだやれるかー！ 湘南を倒しに来たぞー！」と浜田雅功がステージへ。浜田が現れ、自身MCを務めた音楽フェス＜ごぶごぶフェスティバル 2025＞のテーマソングとして湘南乃風が書き下ろした「人生爆笑」を、ごぶごぶファミリー共々そろいのスカジャンを着て大合唱。クライマックスはド派手な火柱が上がった灼熱のダンスチューン「バブル」、最強の代表曲「睡蓮花」で畳み掛け、HAN-KUNが「本当に夢みたいな時間でした」と言うのも納得のフィナーレとなった。

延長戦という名のアンコールでは、メドレーや大阪レゲエシーンの盟友カエルスタジオからKENTY GROSS、APOLLO、NATURAL WEAPONとの共演との共演でも魅せ、「誰か大切にしてる人の夢が、自分の夢になることだってある。俺たちの夢をかなえてくれてありがとう。また次の夢を見つけて、みんなで一緒にかなえましょう」（SHOCK EYE）と、最後はゲストも勢ぞろいで「曖歌」を。練りに練られた演出とオールスターなセットリストで、3時間半にわたる宴を締めくくった。

なお、この日の模様は、動画配信プラットフォーム『TELASA』で後日アーカイブ映像を配信予定。今後の湘南乃風は、12月14日（日）神奈川・Ｋアリーナ横浜で＜狂宴〜KYO-EN〜＞に、同20日（土）神奈川・横浜BUNTAIで＜FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”＞に出演する。

取材・文◎奥“ボウイ”昌史

リリース情報 ■湘南乃風 feat. 浜田雅功「人生爆笑」

2025年5月7日(水) 配信リリース

［配信サイト］https://snkz.lnk.to/jinsei_bakusho ■湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠」

2025年9月24日(水) 配信リリース

［配信サイト］https://snkz.lnk.to/sstw_fullsz

ライブ情報 ■＜狂宴〜KYO-EN〜＞

日時：12月14日（日） 開場 15:30 / 開演 17:30

会場：神奈川・Ｋアリーナ横浜

出演アーティスト：ケツメイシ、湘南乃風、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER ■＜FMヨコハマ 40th Anniversary Live “Coming Up Next”＞

日時：12月20日（土） 開場 15:00 / 開演 16:00

会場：神奈川・横浜BUNTAI

出演アーティスト：湘南乃風、wacci、シャイトープ、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、秦 基博

MC：小林大河

FMヨコハマ開局40周年ライブ特設サイト：https://www.comingupnext847.live