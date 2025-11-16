次回サンデーPUSHスポーツは2025年11月23日（日）放送！

NBA開幕！絶好調八村塁＆八村二世！？高校1年生の注目選手！

白谷ジャックSP！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：田村裕（麒麟）、

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、村重エリカ

■NBA開幕！日本人最長7年目を迎えた八村塁は絶好調！

先月開幕を迎えたNBA！八村塁はついに日本人最長となる7年目のシーズンを迎えた！

そんな八村は開幕から絶好調！ダンクやスリーポイントを次々としずめ1人で

28得点の大活躍！そんな八村の魅力を伝えるべく週8バスケ男・田村がスタジオに！

■久しぶりの帰国に大興奮！日本文化を満喫する八村が帰国したワケとは？

8月、ドラフト指名されて以来4年ぶりの帰国をした八村。お団子やお好み焼きなど

日本食を食べまくり、日本でラーメンを食べるのはなんと10年ぶり！

久しぶりに食べたラーメンに思わずヤバいを連発。

舞妓さんとのお座敷遊びも！今回八村が帰国した一番の理由が…

中高生を招待して行ったバスケットボールクリニック『BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP』

NBAのコーチを招き世界最高峰のスキルを八村も直接指導。

NBAのトップクラスの指導を日本の学生にも伝えたいという思いから今年初開催！

NBAスター選手のアドバイスにみんな真剣。

■八村も大注目！16歳の八村二世、白谷柱誠ジャック

『BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP』で八村が注目していたのが、福岡大学附属大濠高校1年の

白谷ジャック。194cmの長身を生かし、高校生とは思えない派手なダンクを

はじめ、スリーポイントも得意とするオールラウンダー！

今回のキャンプでも八村の指導によってメキメキと成長！その結果MVPを獲得し

八村のサイン入りユニフォームをゲット！八村とともにNBAで活躍する日を夢に

成長を続ける白谷に注目！