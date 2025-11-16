5カ所のリゾナーレで開催！「リゾナーレクリスマス2025」
リゾナーレトマム（北海道）/クリスマスマーケットを初開催！「ファームクリスマス」施設内に牧場がある「リゾナーレトマム」では、山の中腹に広がる街並み「ホタルストリート」に、牧草や牛乳瓶で飾られた高さ約6mの「ファームクリスマスツリー」が登場するほか、ファームやクリスマスをテーマにした商品を販売する「クリスマスマーケット」を初開催。
牛が身に着けるベル「カウベル」を使ったコンサートも行われ、街全体でファームならではの温かなクリスマスイベントを楽しめます。
■リゾナーレトマム「ファームクリスマス」
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
住所：北海道勇払郡占冠村字中トマム
TEL：0167-58-1111（代表電話）
時間：17〜22時
料金：参加無料 ※クリスマスマーケットの料金は店舗により異なる
対象：宿泊者、ビジター
アクセス：新千歳空港から車で約1時間40分、JRで約1時間30分
リゾナーレ那須（栃木県）/黄金色のイルミネーションがきらめく「稲穂クリスマス」「リゾナーレ那須」では、施設で育てた「稲穂」をテーマに、黄金色のイルミネーションが輝く「稲穂クリスマス」を今年も開催。 期間中、施設内の「POKO POKO広場」には、稲穂をモチーフにした高さ約5mの黄金色のイルミネーションツリーが登場します。ツリーの下では、栃木県産のお米で作る素朴な味わいのポン菓子をプレゼントしてくれます♪
Books&Cafe「POKO POKO」で温かい野菜のスープの無料提供があるほか、アクティビティ施設「グリーンハウス」では、施設内で収穫した稲穂を使ったクリスマスリース作り（1個3500円）が体験できます。
温かな光に包まれた広場で、家族や友人と特別なクリスマスを過ごしてみませんか？
■リゾナーレ那須「稲穂クリスマス」
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
住所：栃木県那須郡那須町高久乙道下2301
TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）
時間：クリスマスリース作り 9〜10時
ポン菓子のプレゼント 16時30分〜17時
野菜スープの提供 16時30分〜17時30分
料金：参加無料
対象：宿泊者
アクセス：JR東北新幹線那須塩原駅から送迎バスで約35分
リゾナーレ八ヶ岳（山梨県）/1万2000本のワインボトルで彩る「ワインリゾートクリスマス2025」メイン会場となるピーマン通りには、1万2000本の「甲州」のワインボトルをアップサイクルしたツリーが登場。ひときわ輝くメインツリーはなんと高さ3.5m。山梨県のブドウ農家で古くから親しまれてきた一升瓶のワインボトルを使用しています。
イベントでは、「甲州」のワインを使ったクリスマス限定の「苺パフェ」2000円を販売するほか、「甲州」のワインの香りをイメージした「クリスマスキャンドル作り」3000円〜も開催。
ワインの銘醸地、山梨ならではクリスマスを楽しめます。
■リゾナーレ八ヶ岳「ワインリゾートクリスマス2025」
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
住所：山梨県北杜市小淵沢町129-1
TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）
時間：10〜22時
※イルミネーション：16〜22時、
「苺パフェ」：期間中の金・土・日曜日、および12月16日~25日の毎日15〜20時、
「クリスマスキャンドル作り」：12月20〜25日を除く不定期開催 10時〜16時30分（最終受付）
料金：参加無料
対象：宿泊者
アクセス：JR⼩淵沢駅から⾞で約5分（無料送迎バスあり）
リゾナーレ熱海（静岡県）/熱海の夜空を彩る幻想的な「花火クリスマス」熱海の代名詞ともいえる熱海海上花火大会。「リゾナーレ熱海」では、そんな花火をテーマにしたクリスマスが今年も開催されます。まず注目したいのはアクティビティラウンジに設置されたクリスマスツリー。今年のツリーは花火玉に使用するクラフト紙で作られたものなんです！ パステルカラーで見た目もキュート♪
さらに花火玉のクラフト紙を使った「オリジナルリース作り」1個3500円や、熱海海上花火大会を表現した「花火玉クリスマスケーキ」4000円（要事前予約）も要チェック！
「リゾナーレ熱海」でいつもとひと味違った”花火×クリスマス”の雰囲気を体験してみて。
■リゾナーレ熱海「花火クリスマス」
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
住所：静岡県熱海市水口町2-13-1
TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）
時間：8時30分〜21時
※オリジナルリース作り：10時〜、14時〜の1日2回
花火クリスマスケーキ：10〜21時（20時30分LO）
料金：参加無料
対象：宿泊者
アクセス：JR東海道線熱海駅から送迎バスで約20分
リゾナーレ小浜島（沖縄県）/リゾート感満載！ビーチで楽しむ「アイランドクリスマス」「リゾナーレ小浜島」のクリスマスでは、目の前に広がるコバルトブルーの絶景を眺めながら、沖縄の食材でアレンジしたクリスマスフードやドリンクを味わえちゃいます。
また、サンゴや貝殻でクリスマスリースを装飾する「クラフト体験」1500円も実施！ 作った作品は持ち帰って、小浜島で過ごしたクリスマスを自宅でも思い出すことができますよ。
さらに子ども連れのファミリーには、水上オートバイに乗ったサンタクロースがビーチにいるキッズたちにプレゼントを届けてくれる「デリバリーサンタ」2000円もおすすめ！ 南国ならではのユニークな体験をぜひ。
■リゾナーレ小浜島「アイランドクリスマス」
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
住所：沖縄県八重山郡竹富町小浜2954
TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）
時間：11〜18時
料金：入場無料 ※体験やフード、ドリンクは別途有料
対象：宿泊者
アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分
いかがでしたか？どちらも地域の特性を体験できるクリスマスイベントです。気になるイベントがあったらぜひ参加してみてくださいね！
■リゾナーレクリスマス2025
期間：2025年12月1日（月）〜25日（木）
会場：リゾナーレトマム、リゾナーレ那須、リゾナーレ八ヶ岳、リゾナーレ熱海、リゾナーレ小浜島
料金：入場無料 ※体験やフードなどは有料