ガーナサッカー協会は16日、日本戦で負傷交代したアブ・フランシス選手の手術が成功したことを発表しました。

フランシス選手は14日の試合、後半に田中碧選手が振った右足と絡まり接触すると、担架に運ばれ交代しました。

田中選手は交代時、フランシス選手やガーナ代表のオットー・アッド監督のもとを訪れ謝罪し、監督は「田中選手が謝りに来てくれたことに心から感謝しています。サッカーではこうしたことが残念ながら起きてしまうこともあります」とコメントしました。

協会は足の骨を2本骨折していたと明かし、フランシス選手が日本のトヨタ記念病院で手術を行い、ガーナ代表の医療責任者や日本の外科チームらによって手術が成功したことを報告しました。

ホームページには松葉づえを使って歩く写真と両手で親首を立てるフランシス選手の写真を投稿し、ガーナサッカー協会は「サポートしてくださったすべての人に感謝しています。この数日間のサポートをしてくれたブラックスターズ(ガーナ代表)の経営陣と技術チームに特に感謝しており、選手が完全なコンディションを取り戻すために、リハビリプロセス中も引き続きサポートを頼りにしていきたいと思います」とコメントしました。