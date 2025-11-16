狩野英孝『まどマギ』展開に大慌て さやか＆仁美の恋バナに「ちょっと待ってくれよ！」「闇落ちしてんじゃん…」
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第6話が、本日16日にMBS・TBS系にて放送がされた。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、推し登場キャラ・美樹さやかと友達・仁美の、男の子・上条恭介を巡る“恋バナ”物語に驚いた。
【画像】狩野英孝ブチギレ！何も知らない恭介くん 公開された『まどマギ』場面カット
今作は、劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成し、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送。まだ同シリーズを観ていない人が、『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでに観ている人も、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』（2026年2月公開）に向けての振り返りして楽しめるようになっている。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定。第2話で最初の推しキャラ。マミさんが亡くなって落ち込んでいた狩野だが、その後はさやかの物語がメインで展開されていることから興味津々に。
第4話では、さやかが思いを寄せている男の子・上条恭介の手のケガが回復した姿が描かれ、さやかが魔法少女になる際に契約した“願い”が叶ったことを確認した狩野は安堵。さやかに気持ちが入っている狩野は「いま一番幸せなの恭介くんだけだよ！何も知らずにケガなんとなく治って」「恭介が、さやかちゃんを裏切るようなことがあるなら、僕は許せない！それぐらいお前は、救ってもらったんだからな！」と語尾を強めていた。
さやかに気持ちが入っている狩野だが、第6話では、まどか・さやかの友達・仁美が上条のことが「好き」ということが明かされて、狩野は「ちょっと待ってくれよ！」「どうすんの、さやかちゃん、こっから…」と大慌て。
その後、自暴自棄になった状態でさやかが魔女と戦う姿を見て「ちょっと闇落ちしてんじゃん…」と戸惑っていた。
