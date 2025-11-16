安藤優子「早めの夕飯」バラエティ豊かな手料理ズラリ「アイデアがすごくて尊敬」「食べてみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】キャスターの安藤優子が11月15日、自身のInstagramを更新。バラエティー豊かな手料理を公開し、話題が集まっている。
【写真】66歳ベテランキャスター「品数が多い」手作り料理ズラリ
安藤は「早めの夕飯」と前置きし、手料理がズラリと並んだテーブルを公開。メニューはイカ刺し沢庵和え、サーモンと帆立のキムチ、烏賊ゲソ焼、冬瓜と巻き湯葉を炊いたもの、生ピーマンともやしの肉味噌、タチウオのガーリックバター焼きなどで、巻き湯葉を生ハムで巻いたおつまみが美味しかったことも綴っている。
この投稿には「豪華な食卓」「品数がとにかく多い」「アイデアがすごくて尊敬」「食べてみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
