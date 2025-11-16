俳優川麻世（62）が17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。21歳年下の妻、料理研究家の花音さんとのジェネレーションギャップを明かした。

昨年花音さんとの結婚を発表した川は、MCの黒柳徹子（92）から「奥さまと21歳差だと、ジェネレーションギャップって?」と問われ「例えばですね、妻のお母さんがめちゃめちゃカラオケが好きでよく一緒に行くんですけれども、僕とお義母様は昭和の歌謡曲を歌うんですけど、うちの妻は最近の歌を歌って、誰の歌かもわからないみたいな」と笑いながら打ち明けた。

さらに黒柳が「あなたと向こうのお母様が同じ歌を歌えるの?」と続けると川は「そうなんですよ。デュエットとかでも『銀恋』なんかも歌ったりして」と話した。

また、川は「掃除してるときも妻がBGMに最近の歌かけてるんですけど、全然わからないです」とジェネレーションギャップを感じていると述べた。

また、黒柳が「奥さまは、あなたがアイドル時代有名だった時のことはご存じ?」と問いかけると「全く知らないです。一緒になってから、自分ライブやるときとかに昔の曲聴いたりしてビデオを見たりして、それでやっと知ってくれている感じですね」と笑った。

川崎はモデルでタレントのカイヤ（62）と90年8月に結婚。23年10月に離婚届を提出したことを発表した。そして昨年10月にインスタグラムで花音さんとの再婚を報告した。