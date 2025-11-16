俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演した。

川は離婚裁判中、花音さんにサポートをしてもらったといい「（お芝居の）セリフも覚えないといけないし、そっち（裁判の）資料も見なきゃいけないし。パニクっちゃってて。そうしたら（花音さんが）『私の友だちに弁護士もいるし、彼に相談に乗ってもらうこともできるけど、私もある程度知識もあるので見ましょうか』って言ってくれた」と語った。

花音さんは「友だちとかもそういう裁判を抱えている方もいた」と相談するうちに詳しくなったと明かし、「資料読んでふせん張って『ここだけは見ておいて下さい』っていう。そういうのからスタートして」とサポートしていたことを明かした。

女性不信から食事の誘いすら断っていた川だったが「こっちも徐々に心開いて、通帳とかも全部渡して」と裁判に関わる資料を公開したという。

花音さんは「友人関係も資料に出てくるので、一言一句出るじゃないですか、証拠品なので。そうしたら『真面目なんだ』っていう」と川の人柄も理解し始めたという。

MCの藤井隆は「長い歴史がある『新婚さんいらっしゃい！』ですけど、初めてじゃないですか。離婚裁判の資料から人柄を知って…そんな話やん」と驚いた。

川は「もしやましいことがあれば、こっち（花音さん）も気づくじゃないですか。でもこっちは全然うそもついてないから、見てって感じです」と語った。

藤井は「愛情っていうより信頼関係がすごく分厚くなっていかれたんですかね」と推測した。