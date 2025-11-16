「重たいバッグは嫌」な人に！【グローバルワーク】楽ちんオシャレ♡「スエード風トート」

荷物が多くていつもバッグが重くなりがち……という人は【グローバルワーク】から登場した「とにかく軽くて機能的、スペ軽シリーズ」（公式ECサイトより）のバッグがおすすめ。今回は、スエード風素材が秋冬っぽくて、トレンド感もおしゃれ度もアップしそうなトートバッグをご紹介します。スタッフさんによるコーデ術もぜひ参考にして。

軽くて楽ちん！ おしゃれ見えも狙えるスエード風トート

【グローバルワーク】「スペ軽ラクスエードトートバッグ」\4,490（税込）

旬のスエード風素材を使用したトートバッグは、重さ約320gの軽量設計。公式ECサイトで「肩にあたる部分も非常に柔らかく、重い荷物もストレスなくお使いいただけます」と紹介されているように、楽ちんおしゃれを楽しめそうです。開口部はファスナー付き。内側には小物収納に便利なポケットを搭載。A4サイズも収納できるため、通勤やマザーズバッグとしてなど、さまざまなシーンで活躍しそうです。

ブラウンがポイント！ 大人可愛い最旬秋冬コーデ

トレンド感も秋冬らしさもプラスできるブラウンカラーは、一点投入するだけでおしゃれ度アップを狙えそう。シャーリングデザインがフェミニンなスカートを主役に、バッグとトップス、キャップをブラウンでまとめれば、大人可愛い秋冬コーデが完成。

バッグが映えるテイストミックスコーデ

パッと目を引くマスタードカラーは、差し色に最適。ダークトーンになりがちな秋冬コーデが、華やかに垢抜け、シンプルな装いもグッとおしゃれ見えしそうです。デニムジャケットとチェック柄パンツにキャップを投入して、最旬テイストミックススタイルに。キャラクタートップスで大人の遊び心もプラス。

大人っぽくてモードに決まるモノトーンコーデ

高級感のあるスエード素材と、リュクスなムードを放つブラックカラーがコーデの格上げをサポート。シックなモノトーン配色にニットキャップやスニーカーを合わせて、こなれ感のある大人カジュアルコーデに。バッグと小物の色を統一すると、スッキリまとまりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i