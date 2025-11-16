〈「集落の男性は瀕死の重傷」「犬が死骸で…」アマゾン奥地に暮らす“イゾラド”が10年ぶりに出現…攻撃的な態度を見せたワケ〉から続く

文明社会と接触したことのない、未知なる人々「イゾラド」。2024年10月、南米アマゾンの深い森の奥に暮らす彼らが大集団で10年ぶりに現れた。さらに、10年ぶりに現れた彼らの様子は、大きく変わっていた。森に、そしてイゾラドに一体何が起きているのか。

【画像】イゾラドとは「文明社会と接触したことがない人々」。イゾラドの女性と子どもの姿を見る

10年前に現地を訪ね、イゾラドの姿を撮影・記録したNHK取材班は、再びアマゾンに渡り、イゾラドを取り巻く環境の変化を記録した。

目の当たりにしたのは、アマゾンの奥地にまで押し寄せる文明社会の膨張。私たちの営みが、原初の生活様式を守ってきた彼らの暮らしを破壊し始めている現実だった。（全2回の2回目／最初から読む）

「ムカチリ（服）を着た人が悪い」

川を奥へ奥へと遡ること3日。取材班は、イゾラドが現れた最果ての集落「モンテ・サルバード」に到着した。集落では男たちがパトロールを行っていた。なぜ、イゾラドは自分たちに矢を射ってきたのか。集落の村長であるロメル・ポンセアーノには、イゾラドとのやりとりで気になっていた言葉があったという。

「ムカチリ」。「服」を意味する先住民の言葉だ。実は、イゾラドはロメルたちとのやりとりの中で、何度も、このムカチリという言葉を使ったという。「ムカチリ（服）を着た人が悪い」「お前たちはムカチリを着ているから悪いやつだ」と繰り返し訴えてきたというのだ。

ムカチリを着た人とは誰のことを指しているのか。答えを求め、ロメルたちと共に森に分け入り、集落の男性が矢で襲われた現場に向かうと、近くにイゾラドが滞在していたと思われる場所を発見した。

椰子の葉っぱを突き刺して作った簡易な寝床のキャンプ跡、そこに「ムカチリを着た人」の手がかりとなる、ある物が残されていた。

アルミ製の薄い鍋。近年、この周辺の森で活動する伐採業者が野営地で使用していると言われる鍋と同じタイプのものだという。持ち運びやすく安価なことから、業者が森で頻繁に使用するという鍋。どうやら、彼らと接触したことが、イゾラドが攻撃的な態度を取るようになったことと関係しているというのだ。

いったん集落に戻り、イゾラドが現れないか、対岸を見つめ続ける私たち。結局、最初の取材期間（2024年）に彼らのリアルな姿を記録することはできなかった。しかし、次なる取材の方針が見えてきた。

保護区域周辺に迫るチェーンソーの音

2025年夏、私たちは再び、マドレ・デ・ディオス州の森の中にいた。4カ月に及ぶ交渉を経て、伐採業者である「カナレス・タフアマヌ社」の伐採現場への同行が許されたのだ。イゾラドに影響を及ぼしていると見られる、彼ら伐採業者の実態を取材するのが目的だった。

本社の所在地・イニァパリを午前4時に出発した私たちは、6時間のロングドライブを経て、今年伐採を進めるエリアに到着。そこはまさに保護区域に隣接するエリアだった。この会社では、乱伐採を防止するために、事前に現地を調査し、樹種や木の太さなど法律に基づいて伐採可能な木を選定。GPS付きの地図に落とし込んだ計画書を政府に提出した上で伐採しているという。伐採は2人組の作業員によって進められる。

多い日で1日に7、8本の大木を切り倒していく。まとまった数の木が伐採されると、大型の重機が登場。重機は、切り倒された木の場所まで一気に細い木や草をなぎ倒し、道を形作っていく。木材の集積所には、製品となる太い木材とともに、おびただしい数の細い木や枝が積み重ねられていた。

取材で出会った作業員は、マドレ・デ・ディオス州の州外から、出稼ぎでやってきたという。イゾラドについて質問した私たちに、「イゾラドについて聞いたことはあるが、よく分からない。怖いかって？ 怖がっているのはあいつらだ」と答えた。

アマゾン奥地の一帯の伐採が始まってから20年。道路は延び続け、保護区域は自動車でたどり着ける場所になった。そのことは、イゾラドと彼らの間に衝突を生じさせていた。



森の中を通る道路 ©NHK

「現場に散弾銃が2丁あった」“報復”のきっかけとは

2年前、カナレス・タフアマヌ社の作業員が伐採地の近くでイゾラドと思われる人たちからの襲撃を受け、2名が死亡する事件が起きた。さらに2024年8月、同じく保護区域に接する森の中で、伐採をしていた作業員が襲われる事件が発生。2名の遺体が発見されたが、残る2名はいまだに行方不明だ。現場検証に参加したモンテ・サルバードの保護官は、“現場で柄の部分に血液が付着した弓矢を目撃した”と証言した。

血の付いた弓矢が示すこと――。それは、伐採業者側がイゾラドに対して、銃を発砲した可能性だ。実際に現地捜査を指揮した警察官は、「現場に散弾銃が2丁あった」と答えた。

ロメルは言う。

「突然、現れたイゾラドに対し、伐採業者は襲われる恐怖から発砲したかもしれない。その報復でイゾラドは矢を射ったのではないか。イゾラドにも死者が出ているかもしれない。彼らが現れた時、どうすればいいか考えるために対話をしなければいけない……」

イゾラドとの対話に同行取材

イゾラドとの衝突を避けるために、この1年、ロメルがそのヒントを求めて通う場所があった。それは、モンテ・サルバードから南へ100キロに位置する監視所。ここで、10年前に出会ったイゾラドのグループと接触を続けているというのだ。10年前に同じイゾラドのグループを記録したNHK取材班は、2025年8月、ロメルに再び同行することにした。

その初日。ボートで監視所に向かう途中のことだった。

「ノモレ（親戚）！ ヨトロトル（カワウソ）だよ」と対岸に向かって呼びかけ始めたロメル。その視線の先を見ると……。イゾラドが森の茂みの中から川の対岸に出てきたのだ。「弓矢を置いて。傷つけないよ」と呼びかけるロメル。数えると8人。大人はすべて女性で、子どもも連れていた。

10年ぶりにカメラで撮影されたイゾラドだった。直接、接触できるのはロメルたち保護官だけ。予めウェアラブルカメラを着用してもらい、イゾラドと彼らとのやりとりを記録することにした。そして明らかになった、彼らに生じていた大きな変化とは。

取材を通じて強く感じたのは、イゾラドの暮らしを脅かす、圧倒的なスピードで進むアマゾン奥地の環境の変化だったように思う。

ポータブルのWi-Fiアンテナの普及が進み、1年前は電波が通じなかった集落でも、Wi-Fi通信が可能になった。また、道路が通ったことで物流が盛んになり、森の奥地の集落でも冷たいビールが飲めるようになった。

子どもたちはスマートフォンでSNSやゲームに興じ、大人は動画ストリーミングサービスで海外の映画やドラマを楽しむ。そこで目にする新たなサービスや商品を望み、さらに多くの現金収入を求める。

こうした、人々の避けがたい「欲求」の連鎖がアマゾンの森の深部にまで到達し、圧力となり、それがイゾラドの暮らしをも変えさせている現実がある。

彼らはこれから、どこへ向かっていくのか。「それを決めるのはイゾラド自身だ」そう語ったロメルの曇った表情が忘れられない。

（鈴木 俊太郎）