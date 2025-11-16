〈何百人も参列するお祝いの席で突然、“武闘派ヤクザ”が「セックスは長く、挨拶は短く」と話し出して…ヤクザの意外すぎるスピーチ技術〉から続く

45年間にわたり、「ヤクザ」と呼ばれる人々を取材してきたフリーライターの山平重樹氏。そんな山平氏が、ヤクザたちの意外な素顔や、これまで世に知られていないエピソードを綴った著書『私が出会った究極の俠たち 泣いて笑ってヤクザ取材45年』（徳間書店）を上梓した。

ここでは、同書より一部を抜粋し、稲川会最高幹部の大山健太郎氏の素顔を紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



◆◆◆

「大きな喧嘩になって相手側をぶっ刺したり、こっちも代行が頭を斬られたり…」

大山健太郎氏の話は、痛快で面白かった。

「私が川崎から蒲田に出てきたのは愚連隊の時分で、蒲田には醍醐安之助という、後に都議会議長までやった大物がいて、この下の弟に“人斬りのヨッちゃん”って体中30カ所くらいの刀傷を持った凄い愚連隊がいて、私の兄貴分の山川修身も一目置くくらいの男がいたんですよ。

私とぶつかったのはこれではなくて、醍醐の跡目をとった男で、私らが7人でヤローの家に殴り込みをかけたわけですよ。いても1人や2人だろうと思っていたら十何人もいて大きな喧嘩になって相手側をぶっ刺したり、こっちも代行が頭を斬られたりして、結局は間に入ってくれる人がいて収まったんですけどね。蒲田はそこから始まったんですよ」

大山氏が23歳の頃で、最も血気盛んな時分であった。蒲田という地域は多摩川を挟んで東京と神奈川の境目、当時はキャバレーが8軒もあるくらい盛り場も賑わい、日本人、朝鮮人、台湾人が三つ巴で覇を競って、連日、揉めごとが絶えない街であったとか。

「双方入り乱れて斬りあい、撃ちあい…」“拳銃乱射事件”勃発

「そのあとで、東声会とも拳銃乱射事件をやってますよ。パチンコの景品買いで揉めて、相手の行儀悪いヤツを引っ張ってきて、さんざん締めた。向こうもそこまでされて黙っているわけにはいかないって、私を攫いに来た。沖田（守弘）・金海（芳雄）連合軍ですよ。7、8人が車2台で拳銃持ってオレの事務所にやってきた。

相手の懐に拳銃が見えたもんだから、うちの若い衆が台所から出刃包丁を取って、裏からまわってそれで相手を刺した、そこから先は双方入り乱れて斬りあい、撃ちあいで、私も危うく撃たれるところだった。

近くからオレを狙ってたヤツがいたのを、『兄貴、危ない！』と飛びついてきた舎弟がいたんで、弾が逸れて助かったんです。そこへ横浜から助っ人に来たのが、井上（喜人）一派。『おまえが大山というのか。あとのことは心配するな。町井（久之）を殺しに行くからついてこい』って。銀座まで行ったんだけど、これ、どうなっちゃうのかなあと思ってさ……最後は話がついたんですけどね」

醍醐安之助、町井久之、井上喜人、沖田守弘……等々、今となっては歴史的な裏社会の大物の名が、氏の口からポンポン飛び出してくるのだから、驚きだった。やはり、この人は古いキャリアの親分なのだと、改めて実感できたものだ。

「井上喜人という人も、当時はまだ現役でしたから、そりゃ力ありましたよ。井上十六人衆って、貸元やってる舎弟が16人もいましたからね。横浜の山田時造ってのもその1人で、これも実力者で若い衆もいいのが揃ってた。その舎弟の1人が千葉のハマコー、国会議員にまでなった浜田幸一ですよ。確か、ヤツは県議を2期務めた時まで現役だったのを、鶴政会の時代かな、国政に出るっていうんで引退さしたんですよ」

この件はハマコー自らが公言していることでもあって、もはや秘話ではないのだが、それにしても現役ヤクザの県会議員が罷り通ったのだから、昭和という時代のなんとおおらかなことか。ハマコーに限らず、その時分、県会議員や市会議員が現役のヤクザの親分を兼ねていたというケースは、地方へ行けば決して珍しくはなかった（テキヤ系親分が多く、議長まで務めた例もある）。今なら信じられない話であろうけれど。

「よし、撃つなら撃ってみろ！」大山氏が刑務所で起こした騒ぎの一部始終

ちなみに井上喜人は、モロッコの辰、吉水金吾、林喜一郎とともに戦後の“横浜愚連隊四天王”として稲川会の基盤を作った1人とされ、最も勢いのあった時期に稲川総裁や兄貴分の横山新次郎の勘気をこうむる所作があったとして引退を余儀なくされた人物。

私も1度だけお会いしたことがあるが、老いていたとはいえ、やはり“只者ではない感”が溢れ、全盛期はさぞや迫力が違っていたのだろうな、と容易に想像がついた。大山氏の話は、こう続いた。

「井上喜人さんで思い出されるのは、私の懲役の時のことですよ。私は3度不良押送されて4度目の新潟刑務所でも警備隊長と喧嘩して、官も手に負えないとなって、最後は長期刑務所の千葉に送り込まれたんですよ。そこでも無期刑の者ばかりだから官の扱いがひどくてね、私がまたやりあってたら、私に懐いてた隣りの房の4人が部屋に立て籠って3時間くらい騒ぎを起こしたんですよ。

ついには特警隊がガス銃持ってきて撃とうとするから、『よし、撃つなら撃ってみろ！ おまえら、殺人で訴えてやるから』と大変な騒ぎになった。最終的には、私が4人を抑えたけど、所長と私の両方が告訴するという話になったんです」

さて、このあと、どう収拾がついたのか？ ここで登場するのが、井上喜人であったのだ。

面会の場で「てめえ、このヤロー！」「いつまでチンピラみたいなことをやってるんだ！」と言われ…

そんな矢先、大山に「面会」が入り、連れて行かれた先が面会室ではなく所長室であったから、大山も首を傾げながら入室すると、妻と弁護士の他に、井上喜人の姿があった。

大山が驚いて井上に挨拶すると、「てめえ、このヤロー！」といきなり顔に鉄拳が飛んできた。

「いつまでチンピラみたいなことをやってるんだ！」

鬼の形相で怒鳴りつけると、井上は傍らの大山夫人を示し、

「おまえ、彼女の苦労、わかってんのか。おまえの帰りを待ってるんだよ」

と言い、そのうえで大山の告訴状を取り出し、

「これ、何だ？」

と言うので、大山が答えられずにいると、井上は、「バカヤロー！」と皆の前で、それをビリビリッと破り出した。これには所長を始め、刑務所側の偉いさんが、井上を必死に宥める役にまわり、大山も何も言えなかった。

かくて大山は所長と和解し、騒動は一件落着となったという。

現役時代の井上は、さすがの怖い者知らずの暴れん坊をも黙らせるほど恐ろしい存在であったわけで、大山氏も、そんな若かりし頃の秘話を懐かしそうに話してくれたものだった。

◆◆◆

