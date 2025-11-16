¡Ö1²ó¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤È¡Ä¡×´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬Íè½Õ¤Î¡ÈÆü¤Î´Ý¡É¤ØÆ®»Ö¡¡¥×¥ì¡¼³°¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à³ÎÇ§¤Ê¤É°Õ¼±¤Î¹â¤µ¸«¤»¤ë
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÁ°Æü15Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÂåÂÇ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê(µð¿Í)¤Ï¡¢¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂåÉ½Àï¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´ßÅÄÁª¼ê¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¤âÍè½Õ¤ËÉ¸½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼éÈ÷³°¤Ç¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁª¼ê¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½éÁª½Ð¡£Â³¤¤¤Æº£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Íè½Õ³«ºÅ¤ÎWBCÁª½Ð¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç´ßÅÄÁª¼ê¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢WBC¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Îº£»ý¤Ã¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1²ó¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¤¦1²óÃå¤ÆÌîµå¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢WBC¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤¤Âç²ñ¤Ç¤Þ¤¿Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª½Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ®»Ö¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£´ßÅÄÁª¼ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼µ¯ÍÑ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£