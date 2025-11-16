井森美幸、競馬GIを“昭和の買い方”で的中させる「枠もまだ売ってますんで！」
タレントの井森美幸（57）が、16日放送のカンテレ競馬中継『競馬BEAT』（毎週日曜 後3：00）に生出演し、GI・エリザベス女王杯の馬券を渋く的中させた。
【写真】「可愛い」「美肌！！」56歳・井森美幸の“オフ感”あふれる近影 ※2枚目
エリザベス女王杯は、世代を問わない秋の牝馬GIで、今年で50回目を迎えた。井森は、1番人気のレガレイラを軸に、馬連4点、枠連2点を買い目にあげた。
井森は「枠（連）もまだ売ってますんで！昭和の馬券残ってますんで！どれか当たるといいな」と期待。そして、馬連1-7を的中させた。
SNSでは「おめでとうございます」と祝福の声が寄せられた。
【写真】「可愛い」「美肌！！」56歳・井森美幸の“オフ感”あふれる近影 ※2枚目
エリザベス女王杯は、世代を問わない秋の牝馬GIで、今年で50回目を迎えた。井森は、1番人気のレガレイラを軸に、馬連4点、枠連2点を買い目にあげた。
井森は「枠（連）もまだ売ってますんで！昭和の馬券残ってますんで！どれか当たるといいな」と期待。そして、馬連1-7を的中させた。
SNSでは「おめでとうございます」と祝福の声が寄せられた。