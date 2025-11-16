文明社会と接触したことのない、未知なる人々「イゾラド」。2024年10月、南米アマゾンの深い森の奥に暮らす彼らが大集団で10年ぶりに現れた。さらに、10年ぶりに現れた彼らの様子は、大きく変わっていた。森に、そしてイゾラドに一体何が起きているのか。

【画像】イゾラドとは「文明社会と接触したことがない人々」。イゾラドの女性と子どもの姿を見る

10年前に現地を訪ね、イゾラドの姿を撮影・記録したNHK取材班は、再びアマゾンに渡り、イゾラドを取り巻く環境の変化を記録した。

目の当たりにしたのは、アマゾンの奥地にまで押し寄せる文明社会の膨張。私たちの営みが、原初の生活様式を守ってきた彼らの暮らしを破壊し始めている現実だった。（全2回の1回目／後編に続く）



2024年10月に現れたイゾラド ©NHK

◆ ◆ ◆

10年ぶりに現れたイゾラド

イゾラドをめぐる取材の舞台は、南米・ペルー東部に位置するマドレ・デ・ディオス州。19世紀の終盤から日本人が移住し、コミュニティを形成したといわれ、現在の州知事も日系人が務めるなど、日本にゆかりのある場所だ。

2024年11月、首都のリマを経由し、空路、州都であるプエルト・マルドナードに取材班は到着した。

実はその数日前、イゾラドに関する衝撃的なニュースが飛び込んで来た。イゾラドが100人を超える集団で現れ、集落の人に矢を放ったというのだ。住民たちは、集落からプエルト・マルドナードへの緊急避難を余儀なくされているという。私たちは早速、イゾラドが現れた集落「モンテ・サルバード」の村長であるロメル・ポンセアーノの元を訪ね、話を聞くことから取材を開始した。

「あの日の午前10時ごろ、ひとりの女性の声が聞こえた。“イゾラドが来た”と」

先住民、イネ族に伝わる伝統文様の入ったTシャツに身を包んだロメル・ポンセアーノ。普段は人なつこい笑顔が印象的なロメルは、集落で起きた出来事について話し始めた。

2024年10月21日、集落の対岸に現れたというイゾラド。村長のロメルたちがいくつか言葉を投げかけてみたところ、集落で使われてきたイネ族の言葉の一部が通じたという。そこで、ロメルを中心に住民たちはイゾラドの食糧であるバナナを準備、ボートに積んで提供した。バナナを受け取り、落ち着いた様子になったイゾラドは、6時間のやりとりを行った後、一度は森に戻っていった。久しぶりに現れた彼らとコミュニケーションを図れたことに安堵していた集落の住民だったが、その直後、衝撃的な光景を目の当たりにする。

イゾラドが去った場所で、集落で飼われていた犬が死骸で見つかったのだ。下腹部に矢が突き刺さり、足は切断されていた。

この日の後、再び現れたイゾラドはより攻撃的な態度を示していく。3日後には、対岸から鋭い視線をこちらに向け、威嚇するような仕草を見せる。そして、住民がスマートフォンで撮影しているのを見つけると、「あっちへ行け」と石を投げつけてきたのだ。

何かがおかしい――。その不安は的中する。10月26日、イゾラドは背後から矢を放ち、集落の男性に瀕死の重傷を負わせたのだ。右肩から侵入した矢は心臓から数センチの所まで達したという。

住民の男性はこう口にした。

「思い出したくない……」

変貌したイゾラドの謎を追って

イゾラドはなぜ、攻撃的な姿を見せたのか。私たちはロメルたちと共に、彼らが現れたという、アマゾン最深部の源流域を目指すことにした。100馬力のエンジンを搭載したボートに乗り込み、アマゾン川の支流であるラス・ピエドラス川の上流へと川を遡っていく。

取材で訪れた時期は通常であれば雨季で、川の水も豊富になりつつあるはずだったが、2024年夏、アマゾンでは大規模な干ばつが発生し、川の水位は低い状況が続いていた。川筋を読み間違えると、ボートが座礁してしまうリスクが高まるなか、船頭が木の棒で川底を探りながら慎重に進んでいく。

途中、ボートが川底に乗り上げかけると、すぐに乗組員たちが川に飛び込み、船体を押しては前進を繰り返す。30年前までは集落が一つもなかったという源流域の森を少しずつ前進する。

緊急連絡用に携帯衛星電話は準備してきたものの、この森の中で座礁してしまえば、帰り着けなくなってしまうのではないか、という不安が絶えず襲ってくる。そんな私たちを気遣ってか、ロメルたちは、終始朗らかな雰囲気で話しかけてくれた。その話の中に、私たちの興味をかき立てるものがあった。それは、集落に伝わる言い伝えだった。

19世紀の終盤、アマゾン川流域に広がったゴム農園。白人の農園主が先住民を捕らえては、厳しい労働を課した。病原菌の免疫がない先住民の間で伝染病が流行し、多くの人が亡くなったという。

ゴム農園で働かされていたロメルの先祖は、ある日、苦しさに耐えかね、農園主を殺害。自由を求めて逃げ出したという。このとき、上流の街に逃げた一団から離れ、森の中に逃げ込んだ人たちがいた。その一部がイゾラドとなり、今でも森で暮らしているのだ、とロメルたちは教えられてきた。

その後、街で暮らし続けたロメルたちだったが、30年前、先住民の土地の権利が認められ始めたことをきっかけにして、元々暮らしていたとされる場所に「モンテ・サルバード」を建設。バナナやキャッサバなど農作物の栽培と、狩猟、釣りを中心に、自給自足に近い生活を始めた。2002年には先住民居住地に認定され、集落とその周辺は、住民以外が木材を伐採したり狩猟や漁をすることを禁止した。人々はかつてのような“森での暮らし”への回帰も目指した。同じ時期、政府はイゾラドが暮らす森を「保護区域」に指定。こちらは、外部の人間の立ち入りを一切禁じた。

そして10年前。ロメルたちの目の前に、ついに彼らが現れたのだ。

「イゾラドはもういないと言われていたから、出会うなんて思ってもみなかった。彼らが現れた時、“どこから来たの？”と聞くと“この川の上流から来た”と、集落と同じ先住民の言葉で答えた。びっくりしたし、感動もした」と当時をしみじみと振り返るロメル。

集落の人が保護官となり、保護区域の境目にある監視所で、イゾラドを守る活動を続けてきたのだ。ノモレ（親戚）であるイゾラドを保護していく。それは、ロメルたちにとって、祖先から語り継がれてきた自分たちのルーツを守る営みでもあるのだ。

イゾラドを知るために森へ

川を奥へ奥へと遡ること3日。最果ての集落「モンテ・サルバード」に到着した私たち。集落では男たちがパトロールを行っていた。なぜ、イゾラドは自分たちに矢を射ってきたのか。ロメルたちには、イゾラドとのやりとりで気になっていた言葉があった。

「ムカチリ」。「服」を意味する先住民の言葉だ。実は、イゾラドはロメルたちとのやりとりの中で、何度も、このムカチリという言葉を使ったという。「ムカチリ（服）を着た人が悪い」「お前たちはムカチリを着ているから悪いやつだ」と繰り返し訴えてきたというのだ。

ムカチリを着た人とは誰のことを指しているのか。答えを求め、ロメルたちと共に森に分け入り、集落の男性が矢で襲われた現場に向かうと、近くにイゾラドが滞在していたと思われる場所を発見した。

椰子の葉っぱを突き刺して作った簡易な寝床のキャンプ跡、そこに「ムカチリを着た人」の手がかりとなる、ある物が残されていた。

〈「現場に散弾銃が2丁あった」“イゾラド”が100人超の集団で出現→集落の男性を矢で攻撃する直前に起きた“ある事件”とは〉へ続く

（鈴木 俊太郎）