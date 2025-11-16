「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）

ＭＭＡライト級マッチが行われ、“ジャパニーズ・ビースト”手塚裕之（３５）が元ＯＮＥ同級王者の青木真也（４２）に２回２８秒、パウンドによるレフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。「うれしいのはもちろん、ホッとした。３週間前に試合が決まって毎日のようにイメージしてきたので、思い描いてきたフィニッシュが現実になった。これを皮切りにライト級でベルトを取りたい」と声を弾ませた。

１回はタックルでテイクダウンを許し、その後もバックを取られてコントロールされると、脚で脚をロックされての変型ネックロック（ツイスター）で攻められた。ただ、フィニッシュは許さずに２回を迎えると、一気にギアを上げて攻撃。スタンドで右ボディーフックを入れると、相手が前のめりに動きが止まったところでパウンド連打、さらに膝を顔面に入れたところでレフェリーストップとなった。

日本人対決でビッグネームから殊勲の勝利を挙げた手塚だったが、表情をゆがめながら試合後の会見に登壇。脇腹を負傷したといい、せき込むだけで「痛ぇ！」と悲鳴を上げた。「脇腹が、ツイスターを食らって（骨が）バキバキっていったっす。（農家だけに）米を食って寝たら２週間くらいで直るんじゃないですかね」と笑い、「腕を折られても首がバキバキ鳴っても、骨が折れてもタップしないと決めていたので、耐えればチャンスがくると信じていたら、２回にはボディーが入って、相手に疲れが見えて仕留められた。ちょっとゾーンに入った感じがあった。体がめちゃくちゃ痛かったが、いくしかないという開き直りが良かった」とうなずいた。

手塚から求めた一戦だったが、青木からは「やる意味がない」と、すかされ続けた。前日のフェースオフの際には至近距離でガン詰めして挑発したが、不意にいなされて投げられる一幕もあり、その映像はＳＮＳ上でも話題となった。手塚は「正直（投げられて）普通に肘をすりむいて血が出たし、腰を痛めた。ぶん投げるんだったら言ってくれよ」と、笑いながら吐露。「（ＳＮＳでは）『青木真也かっけえ』って騒いでいたが、そういう問題じゃない。いいけど。プロレスは好きだから」と、受け止めた。

戦前から「青木劇場を終わらせる」と宣言してきたが、勝利後は花道であぐらをかき、ハラキリポーズの後に土下座した。「腹切りで青木さんを終わらせたというムーブを取った。俺も正直ファンの一人だったし、青木さんから学んだ部分はすごくあって、姿勢も技術も、青木さんの教則をダウンロードしたり。栃木に教えに来てくれたり。僕が最後の試合で介錯して、立ち会えたのは誇りに思う」と勝手にＯＮＥでの青木のラストマッチと自負を込め、「格という意味では雲の上の存在だと思っているので、感謝しています」と本音を交えた。