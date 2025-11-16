23歳の大学生が、人気イケメンクリエイターによるプロデュースを受け、トレードマークだった金髪を染め直すことを決断。変身後の姿に、視聴者から「イケメンやん」「かっこよ」と絶賛の声が上がった。

【映像】イキリ大学生驚愕の変身 ビフォーアフター

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿5日目は、これまでのトレーニングやミッションへの挑戦とは異なり、ルックスから改善を図る男磨きを実施。ゲストコーチとして、メンズ美容や男磨きに関する情報を発信している人気YouTubeチャンネル「リョータのイケメン製作所」のリョータが登場した。

ロックスターとして歴史に名を残したいという夢を持つ23歳“イキリ大学生”の田村シュンスの改善点ポイントは、野暮ったい金髪をイメチェンして垢抜け感を出すこと。リョータとヘアメイクスタッフの手により、ヘアスタイルだけでなく、美顔器による肌のケアや、“勝負服”のコーディネートが行われた。

お披露目会に登場した田村の“新しい姿”に、ジョージは「かっこよ！ 普通にイケメンなんだな」と絶賛する。また、視聴者からも反響が寄せられ、「シュンスえぐいな」「イケメンやん」「シュンスやば」「かっこよ」「好きになりそう」「元がいい」といった声があがっていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）