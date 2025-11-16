米国を拠点に活躍する人気日本人女子レスラーが貴重なオフショットを立て続けに公開。美しい日本の風景とばっちりポーズが決まった本人に、世界中のファンがリアクションを届けている。

【画像】日本人女子、鎌倉の海で“美しい”オフショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一時帰国で生まれた束の間のオフで鎌倉を訪れたことを貴重な写真と共に報告している。

10月26日に両国国技館大会で開催されたマリーゴールド所属の盟友・岩谷麻優とのビッグマッチの後、そのまま日本に滞在していたとみられるイヨは、東京の原宿や六本木で撮影したオフショットを相次いで投稿していたが、3つめのスポットが本人の地元でもある鎌倉だったようだ。

美しい海をバックに撮影された自撮りは世界中のファンから「鎌倉のエナジーが私たちの止められない勢いを支えている」「めっちゃ素敵！いい時間を過ごせたことを祈ってる」「世界で最も美しいエリア」「この場所、私も行ったことがある！」などと絶賛されていた。

イヨは他にも、親交のある歌手・倖田來未の誕生日を一時帰国中にお祝いするなど、日本でのオフを大満喫した様子。その後は日本時間11日に放送されたWWE「RAW」で復帰すると、日本公演でも抜群のコンビネーションを見せた人気者リア・リプリーとのタッグ復活が決定。同30日開催のプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」での大一番に臨む。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved