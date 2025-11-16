牡羊座・女性の運勢

生活のなかで大事な部分が整っていく雰囲気のとき。まだまだ手をかけるべき箇所は多いでしょうが、「ようやく落ち着く気配」が感じられそうです。現状、不十分なところに順に手をかけながら、よい状態に少しずつ近づけていきましょう。主に家族関係や日常の状況、自身の健康に関してなどが範疇ですが、一回の行動で一気に片づけようとしないのもコツかな。それぞれが、それぞれのペースでだんだんによくなるのでこちらのコントロールはあまり効きません。それでもうまくいきますよ。また、現在、好奇心旺盛でいろいろやりたい気持ちも強めですが、こちらも焦らず。メッセージなどは誤送信に気をつけて。

牡羊座・男性の運勢

ようやく落ち着いてきた…そんな気持ちになれそうな今週です。いまは自身や家族との生活を中心に、日常を見直し再度整えていくときでしょう。長く抱えてきた負担の手放し、問題の解決が進み、次第にラクになっていくイメージです。ただそれらはそれぞれに自然に去っていくので、ひとつの行動でぱっとは片づきません。それも含めて受け入れてくださいね。やれることを順に…みたいな穏やかな対応がよさそう。また、いまは気持ち的には元気のある時期ですが、注意力散漫なのでご用心です。思いつきで動くとミスを多発するかも。連絡事項はキチンと確認を。