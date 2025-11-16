牡牛座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な人を含めた人間関係のなかで考えさせられることの多いとき。ここまでもこの流れが続いてきましたが、いまは特に重要なできごとが起こるよう。大事な相手の存在の重要さに気づき、改めてハッとさせられるのかな。それ自体は納得がいき、いい意味でしみじみしそうですが、牡牛座自身の心は少し騒ぐかも。相手と自分を比べ、内面を深く省み始める…のでしょう。同時に、挑戦心が高まるいまは社会面で思いきったことをしたくなるかもですが、もしそうなら慎重に。勢いはありますが集中力にかけ、肝心なところでミスする可能性も高そうです。

牡牛座・男性の運勢

身近な人間関係から多くを学び、その大事さにしみじみする時期。いまは特にパートナーや親友など、最も近しい存在から何か重要な刺激を受けそう。それ自体は素晴らしいものですが、結果、牡牛座の心は揺さぶられる可能性が。受けた刺激をもとに、自分自身を省みることになりそうです。いろいろじっくり考えてみるといいですね。また現在は、内なる挑戦意欲が社会面に向き、思いきったことをやってみたくなっていそう。ただ意欲は買いですが、散漫な面も目立ちます。細かいミスを多発しがちなので、何かする際は要確認で。