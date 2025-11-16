双子座・女性の運勢

仕事方面を中心とした日常は次第に落ち着きを見せるとき。細かい問題や負担はあるものの、基本は自分の考えややり方がうまく機能し、よい形に収められるでしょう。そういう経緯も含め「なかなか自分はやるな」と思えそう。たぶん周囲の評価も同じですよ。ただ、いま少々不安なのは、パートナーや親友など大事な誰か、もしくは特定の誰かとの関係かも。相手は気分が上がりやすく衝動的に行動しがちで、そのぶんミスも多発するのでは。その悪影響は地味に双子座が被るので、かわりに用心しておく必要があるかな。ただ完全にはフォローできないので、自分を害さない程度にしておきましょう。

双子座・男性の運勢

自分自身の考えややり方で、状況をうまく整えることができるとき。最近、特に社会面において長く抱えてきた問題や不安感と向き合う状況が続いていましたが、それは無事に収まるところに収まるよう。納得し、自分の手腕にも改めて自信が持てそうです。結果的に不要なものも手放せるんじゃないかな。自分としては落ちつけるときですが、対人関係はやや混乱多めの一面も。特にパートナーや親友など、一対一で向き合う機会の多い相手はいま衝動性が強く、何かとミスしやすい状況では。結果的にフォローする羽目になるかも。ただ、そこそこでいいですよ！