蟹座・女性の運勢

自分なりの納得のいく結論を見つけられそうな、充実のタイミングです。最近の蟹座は改めて自分を深く振り返り、過去の悩みや問題、不安感とも向き合ってきたでしょう。それはしんどい面もありつつ、実際には有意義な経験だったのでは。そしてついに「自分はこうありたいのだ」というものを見つけるのがいまなのかも。改善の余地はまだまだあるでしょうが、「自分はこれでいい！」と思えるのでしょう。さて、同時にいまは社会面への意欲が増し、いろいろ動きたくなるときでもありますが、思いつきで動くとミスも多く、予想外の展開になりやすいです（よくない意味で）。急がなくていいので落ち着いて。今後は懐かしい縁が戻ってきそう。

蟹座・男性の運勢

自分自身のこれまでを振り返り、心に残る問題や不安感と長く向き合ってきたのなら、自分なりの納得いく答えが見つかるときでしょう。難しい面もあったでしょうが、結果としては納得と充実が上回り、改めて自分を肯定できそうです。新しい目標も見つかりやすいときかも。安心できる時期ですね。同時に現在活性化中の社会面。意欲的になれるときですが、衝動性も強いためミスや勇み足が多めな面も。何か行動を起こすときは、詳細をきちんと確認してからにしましょう。そして何事も急がないこと。ここからは、昔の知り合い、友人との接点が少し増えるかも。