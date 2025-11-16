獅子座・女性の運勢

日常生活の問題に前向きな着地点が見えるとき。ここまでの獅子座は家族との生活や自分の日常生活、自身の健康などを含め、日々の土台となる部分を深く見直し考え直す時期にいました。その経緯を経て、何らかの結論、「自分は（自分たちは）こうしていくのがいいな」というものがわかるのがいまかも。何かしっくりくる具体的な展開がある可能性もあります。同時に現在、次第に元気や行動力も増してきていますが、ただ衝動性もかなり強いときなのでそこには少し注意です。メッセージの誤送信や予定の勘違いにはまず気をつけて。今後は少しずつ社会面も見直しモードに入ります。

獅子座・男性の運勢

自分が目指す日常の形や家族関係など、「これから自分たちはどう生きていきたいか」が改めてはっきりしそうなタイミングです。ここまでそういった生活面の土台になる部分を見直し、そこにずっとあった問題や不安感を解消するために努力してきたのなら、まさにそれが実った（効果を発揮）のでしょう。心身に不調があったのなら、それも次第に落ち着いてきそう。同時にいまは新たなやる気、好奇心も動き出し、いろいろ行動したくなるときですが、うっかりミスには重々注意を。衝動性が強すぎるため、大きな決断＆行動には向きません。今後は社会面にも見直しモードが及ぶよう。ここまでの経験を生かしてね。