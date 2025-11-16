乙女座・女性の運勢

身近な人たちとの深いかかわりを通じて、多くのものを学び感じ取るとき。特にパートナーや親友など、大事な相手との関係を改めて考えなおしてきたのなら、そこに関しても重要なヒントがもたらされるでしょう。すでにある関係に新しいパワーが通い出し、再び活性化するイメージです。お互いのあいだにある問題や不安感が全て消えるわけではないけれど、「それも含めてじっくりやっていこう」と思えるのかな。また現在は日常の過ごし方や家族関係など、生活全般に意識がいっそう向かいそう。思いきって何かを変えていきたいとも思いそうですが、衝動的に動くとミスや後悔が多いです。仕事など社会面の状況と合わせてじっくり見直したほうがいいんじゃないかな。

乙女座・男性の運勢

人とのかかわり、深い絆を改めて実感しそうなタイミング。ここまで乙女座はパートナーや親友など大事な人を含め、自分を取り巻く対人関係を全体に見なおす時期を過ごしてきました。その過程を経て何か大事なことをつかみ、それぞれのつながりが改めて輝き出すのがいまです。まだ課題が残っているとしてもそれは当たり前のこと。今後もじっくり向き合い、一緒に解決していこうと思えるのなら大丈夫でしょう。また、この経験を通じていっそうプライベートへの意識、関心も高まっているはず。ただ何か大きな行動を起こすには時期尚早です。勢いで動くとミスや問題を生みやすいので注意を。社会面での活動も、今後は見直しの時期ですよ。