¥¥±¤¬¡Èº¸Éª¤Î¼ê½Ñ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤ÎÎ¢¤Ç¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¡¡WBC½Ð¾ì¤ÏÃÇÇ°
¥¥±¤¬¡Èº¸Éª¤Î¼ê½Ñ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤ÎÎ¢¤Ç¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¡¡WBC½Ð¾ì¤ÏÃÇÇ°
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö11·î14Æü¡¢Éª¤Î¿¶Ú¤ò½¤Éü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤ËÃÇÎö¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¹ü¤«¤éÇíÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.203¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿ô»ú¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï9²óÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥ì¥Õ¥È¤ò¼é¤ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤ä¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£