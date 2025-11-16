蠍座・女性の運勢

深い充足感と納得を感じられそうな、蠍座の大事な転機です。ここしばらく改めて自分自身を深く振り返る時間を持ってきたのなら、自身の問題や不安な部分、過去の傷も含め「これが自分だ」と思えるようになったのかも。すべてが片づいたわけではないとしても、「自分はこれからもやっていけるし、よりよくもなれるだろう」。これがいまの気持ちなのでは。少し気持ちがラクになるせいか、積極的に日常を変えようという意欲も湧いていそうですが、いまはやや衝動的にもなりやすいので、大きな決断には向きません。何かを選ぶ際には時間をかけて。また、ここからはパートナーや親友など大事な相手と改めて向き合うことになるかもです。

蠍座・男性の運勢

「自分はやれるだけのことはやってきた。きっとこれからもできるだろう」。そんなこれまで、そしてこれからへの納得を得られる大事なとき。最近蠍座は改めて深く自分の問題、過去の傷や不安感などをしっかり振り返ってきたのでしょう。結果、改善・解消できたものもいろいろあったはず。そのうえで自分を認め、充実した気持ちになれるのがいまというタイミングです。ちなみにこの経験を経て、今後はパートナーや親友など、大事な相手とも改めて向き合う機会があるかな。いまいる環境を変えることへの挑戦意欲も湧くときですが、衝動的になりやすい面もあるので、あくまで慎重に。じっくり考えて大丈夫です。