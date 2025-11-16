射手座・女性の運勢

日常生活や家族関係、自分自身の心身の状態に、求めていた落ち着きが感じられてくるとき。最近の射手座は生活面の重要性に気づき、その問題や不安個所の改善、手放しに努力してきたのでしょう。その成果が無事に出て、安心できる状態になったことを悟るのがいまなのかも。すべてがクリアになったわけではないかもですが、「どういう生活が自分に合っているのか」については理解できたので、今後はそれを守れるという自信もついたのかな。その影響もあってか、いまは新たな挑戦心や行動力も高まるときですが、衝動的に動きすぎて勘違いしたり、予定を二転三転させたりしてしまいそう。大きな判断には向かない時期なので、そこは注意です。

射手座・男性の運勢

「何だか日常が落ち着いてきた」と感じられそうな、充実感の強いタイミングでしょう。射手座はここまで自身の生活や家族との関係、心身の健康状態などをていねいに見直し、改善の道筋を探ってきました。その効果がうまく出、「今後も自分はやっていけそうだ」と思えるのかも。未解決な部分も、引き続き大事に見ていきましょう。同時期、新たな挑戦への意欲がわき、行動を起こしたくなります。が、いまの射手座は衝動的な面も強く何かと二転三転してしまいそう。大事な決断には向きません。何かやりたいなら慎重に計画を練って。