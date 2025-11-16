山羊座・女性の運勢

自分の身近な対人関係から重要なことを学ぶ大事なタイミング。最近の山羊座はパートナーや親友も含め、親しい人たちとのかかわりを通じていろいろなことに気づく時期にいました。そのなかで抱えていた問題や過去の傷を少しずつ解決し、「改めて一緒にやっていきたい」という思いを新たにしたのでは。今後は少し自分自身の深い部分に意識が向かうでしょう。改めて挑戦心もわくときですが、やや衝動的になりやすい面もあるので、特に大きなお金は勢いで動かさないように。正しいと思っていた情報が間違っていた、などもよくある時期です。

山羊座・男性の運勢

現在の山羊座は人との距離が縮まり、対人関係から得るものが多いタイミングにいます。特にパートナーや親友など、大事な人を含めた親しいつながりからは学びが多いかも。結果、おおいに癒され、抱えてきた問題や心の傷も解消しつつあるのでしょう。すべてがここで解決しないとしても、「お互いに支え合いながら、時間をかけて改善していけばいい」と思えるならOK。また、いまは隠れていた挑戦心が刺激され、思いきった行動に出たくなる時期でもありますが、やや衝動性も強いので注意が必要です。大事な情報はきちんと精査するように。あまり大きなお金を動かさないほうがいいですよ。