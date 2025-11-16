水瓶座・女性の運勢

社会面で何か重要なことをやり遂げそうなタイミングです。ここまで水瓶座は、やや懐かしい内容に改めて取り組んできたのかも。「なぜいま？」と最初は思ったでしょうが、改めて向き合ってみると以前とは違う印象で、見落としていたよさも多く、自分自身の成長も強く感じられたのでは。今後は新たな出会いと自分自身の挑戦に意識が向かいそうです。いま会う人は総じて意欲的で気も合いますが、ただ衝動的な印象も強いのが微妙かも。相手からの情報を参考にするなら、真偽はきちんと自分で調べて。ペースを乱されないようにしてください。

水瓶座・男性の運勢

仕事関連で長くかかわってきた内容を、無事にやり遂げられる重要なときでしょう。水瓶座は最近、少し懐かしい案件や状況に再び携わってきました。その過程を通じてもう十分やったと思っていたものにまだまだ学びが残っていたか、いかに自分が成長していて少し前とは違うものの見方をしているか、実感できたのでは。まだ少しやるべきことはありそうですが、そこを片づけながら水瓶座の意識は新たな出会いに向かいそうです。いま出会う人はアイデアにあふれ行動的、おおいに刺激をくれる存在なものの、やや衝動的で言動には怪しい面があるかも。もらった情報はうのみにせず、自分で調べてから活用すべきですね。