魚座・女性の運勢

「いろいろあるけど、私はこんな感じでいいな」と思えるとき。ここまで時間をかけて、自分のなかの問題や不安感、感情的な傷に向き合ってきたのなら、自分というものへの理解が改めて進み、ここで結実したのでしょう。そんな自分を肯定する気持ちは今後自信となって魚座を支えてくれそうです。まだ手放しきっていない問題があっても、時間をかけて続けていけば大丈夫ですよ。同時に社会面への挑戦も意識できるときですが、いまは衝動的で細かいミスを繰り返しやすいかも。意欲があるのはいいけれど、慌てないことです。

魚座・男性の運勢

いろいろ考えたけど「これまでの自分に後悔はないし、きっと今後も頑張っていける」。そんな前向きな気持ちを自分に対し持てそうなとき。魚座はこれまで時間をかけて、長く抱えてきた問題や不安感、心の傷に向き合ってきたのでしょう。すべてを解決、手放せたわけではないけれど、その工程を通じて自分への理解が深まったことが自信となるのかな。その意欲をもって社会面での挑戦にも積極的になれそうです。ただ、いまは衝動的な傾向もあるので、何をするにも慌てないこと。未確認の情報で動かない、周囲に流布しないように。