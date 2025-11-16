¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û°û¼òÈ¯³Ð¤Î¶½¹ñ¹â¡¡Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ìÈ¯É½¤ËÍÊ¸îÏÀ¤â¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¶½¹ñ¹â¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¤Ë¹ñÎ©¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·èÄê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶½¹ñ¹â¤Ç¤ÏÁª¼ê¸¢¤ÎÂçºåÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¸å¡¢Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¡£ÀÞ¤·¤âÀçÂæ°é±Ñ¹â¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶½¹ñ¹â¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶½¹ñ¹â¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÁ´ÂÎ¤ËÄ°¼è¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Û¤«¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½Ð¾ì¤òÈ½ÃÇ¡£°û¼ò¤òÇ§¤á¤¿Éô°÷¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£¶½¹ñ¹â¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£Á´°÷¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î°Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Åö»ö¼Ô½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¶½¹ñ¤ÏÎÉ¤¤È½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶½¹ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡¡°û¼ò¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡¡¤¤¤¸¤á¤È¤«¤Ï¼þ¤ê¤âµ¤¤Å¤±¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡×¡Ö°û¼ò¤ÏÈï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½Ð¾ì¤·¤ÆÅöÁ³¡£ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¤¤¤¸¤á»ö·ï¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶½¹ñ¹â¤¬Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£