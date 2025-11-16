【日本一のイケメン高校生候補】関西エリア代表：楢崎悠亮＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/16】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第4回は、関西エリア代表：楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんのインタビューを届ける。
【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち
出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
俳優になるため
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
笑顔、努力家。
― 憧れの有名人はいますか？
藤原竜也さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミスターコンの審査内容である、ライブ配信について学校の人達に色々なことを言われ、約半年もの間苦しい日々が続いていました。ですが、努力の先にファイナリストになれたことで、周りの人達からの目が変わり、怒りや悲しみを乗り越えることができました。
― 将来の夢を教えてください。
俳優。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕はどんなに馬鹿にされても反対されても、人生は一度きりだと自分に言い聞かせ、やりたいことをやり続けると努力が報われました。その結果、自信に繋がったり、夢へどんどん近づいていることを肌で感じれたりすることができています。どんな事でも努力し続けることが夢を叶える秘訣です！
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち
◆楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ）くんプロフィール
出身：兵庫県
学年：2年生
誕生日：7月3日
MBTI：ENTJ
趣味：スポーツ
特技：エイサー
好きな食べ物：ラーメン
嫌いな食べ物：スイカ
好きな言葉（座右の銘）：勇往邁進
最近ハマっていること：演技、歌
◆楢崎悠亮くん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
俳優になるため
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
笑顔、努力家。
― 憧れの有名人はいますか？
藤原竜也さん。
◆楢崎悠亮くんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミスターコンの審査内容である、ライブ配信について学校の人達に色々なことを言われ、約半年もの間苦しい日々が続いていました。ですが、努力の先にファイナリストになれたことで、周りの人達からの目が変わり、怒りや悲しみを乗り越えることができました。
◆楢崎悠亮くんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
俳優。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕はどんなに馬鹿にされても反対されても、人生は一度きりだと自分に言い聞かせ、やりたいことをやり続けると努力が報われました。その結果、自信に繋がったり、夢へどんどん近づいていることを肌で感じれたりすることができています。どんな事でも努力し続けることが夢を叶える秘訣です！
◆「男子高生ミスターコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】